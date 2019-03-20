Украина ввела новые санкции против России

В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, который введен в действие указом президента, попали 294 юридических и 848 физических лиц.

Об этом говорится в указе президента №82/2019 от 19 марта, размещенном на сайте главы государства Петра Порошенко.

Как уточнили в СНБО, списки включают физических и юридических лиц, которые:

причастны к строительству транспортного перехода через Керченский пролив;

причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному содержанию украинских моряков;

причастны к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также крымского полуострова;

демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;

распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания;

незаконно получили и используют музейное собрание, принадлежащее Украине.

Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

СНБО также ввела ограничительные мероприятия в отношении отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

Также на основании предложений Национального банка продлены санкции для четырех банков с капиталом государства-агрессора.