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Украина ввела новые санкции против России

Среда, 20 марта 2019, 17:42
 

В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, который введен в действие указом президента, попали 294 юридических и 848 физических лиц.

Об этом говорится в указе президента №82/2019 от 19 марта, размещенном на сайте главы государства Петра Порошенко.

Как уточнили в СНБО, списки включают физических и юридических лиц, которые:

причастны к строительству транспортного перехода через Керченский пролив;

причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному содержанию украинских моряков;

причастны к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также крымского полуострова;

демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;

распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания;

незаконно получили и используют музейное собрание, принадлежащее Украине.

Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

СНБО также ввела ограничительные мероприятия в отношении отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

Также на основании предложений Национального банка продлены санкции для четырех банков с капиталом государства-агрессора.

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СНБО санкции Россия

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