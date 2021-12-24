Зеленський скликає РНБО перед Новим роком
П'ятниця, 24 грудня 2021, 16:35
Президент Володимир Зеленський розпорядився скликати засідання Ради національної безпеки та оборони у середу 29 грудня.
Джерело: Апарат РНБО у коментарі УП
Деталі: Зазначається, що в п’ятницю 24 грудня після доповіді секретаря РНБО України Олексія Данілова Зеленському, глава держави ухвалив рішення про проведення 29.12.2021 р. засідання ради нацбезпеки.
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