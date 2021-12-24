Зеленський скликає РНБО перед Новим роком

Ігор Мазепа: З країни йде більше інвесторів, ніж приходить. Україна – як мавпа з гранатою Як Мазепа створює власну бізнес-групу, що про Україну думають іноземні інвестори, як через президента країна втрачає гроші, і коли в Україні з'явиться приватний фонд держмайна. (рос)

Іван Фурсін: Я говорив Фірташу – давай "Росукренерго" продамо "Нафтогазу" Як створювалася "Росукренерго", чим Дмитро Фірташ був вигідний для Росії, чи заробляв на постачанні газу президент, про дружбу з Сергієм Льовочкіним, спільні бізнес-проєкти і боротьбу за завод з ексголовою ОП Андрієм Богданом. (рос)