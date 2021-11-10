Данілов: РНБО не може давати графіків щодо віялових відключень електроенергії

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки і оборони не може давати розпорядження щодо віялових відключень електроенергії.

Про він сказав це під час брифінгу за підсумками засідання РНБО, відповідаючи на питання журналістів.

Данілова, зокрема, запитали, чи піде Україна на прямі закупівлі газу із РФ, але він на це питання не відповів.

У нього також запитали, чи будуть віялові відключення, якщо Білорусь перестане постачати електроенергію і виникне криза, та чи давало РНБО певні розпорядження і графіки.

"РНБО не може давати розпорядження, не може давати графіки. У нас є 2 рішення РНБО, що стосуються енергетичного комплексу. У нас є протокольне доручення, яку було на попередньому засіданні РНБО розглянуте, усі ці документи є публічними. Там все прописано, що має робити Кабінет міністрів", - сказав Данілов.

"У разі необхідності, якщо надалі буде продовжуватись складна ситуація, ми не виключаємо використання Росією енергетичного тероризму по відношенню до нашої країни, будуть прийняті відповідні рішення. Дуже швидко, жорстко, відповідно до інтересів нашої країни", - додав він.

При цьому, він не відповів на питання, які саме будуть рішення, переадресувавши його Кабміну та Міненерго.

"Кабмін, Міненерго працюють над цим питанням. Якщо ми бачимо загрозу нацбезпеці, ми на це маємо реагувати. Сьогодні нормативно-правових документів більш ніж достатньо. Головне, щоб вони їх почали сумлінно виконувати", - резюмувв секретар РНБО.

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не отримував від РНБО жодних доручень щодо розробки графіка віялових відключень електроенергії в Україні.

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Еокномічна правда