SpaceX здійснила історичний тестовий запуск корабля до МКС

SpaceX у суботу зранку запустила безпілотний космічний корабель Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.

Як пише Bloomberg, це є важливою віхою для мети Ілона Маска - дозволити людям жити на інших планетах.

На борту корабля перебуває манекен на ім'я Ріплі.

Crew Dragon оснащений системою екстреної евакуації екіпажу, яку було вперше випробувано 2015 року.

"Доведення того, що SpaceX може безпечно відправляти у космос людей, є ключем до амбіцій компанії в космічному туризмі і створення людської колонії на Марсі. Хоча у першому демонстраційному польоті немає астронавтів, успішний запуск має вирішальне значення для подолання будь-яких сумнівів і відкриває шлях для запуску SpaceX із астронавтами вже цього літа", - пише видання.

Нагадаємо:

24 лютого американське космічне агентство NASA остаточно схвалилотестовий запуск космічного корабля SpaceX Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС) 2 березня.

Рішення NASA знімає основну перешкоду для компанії SpaceХ в її прагненні відродити польоти американських астронавтів у космос після того, як програми пілотованих польотів на човниках Shuttle були припинені в 2011 році.

Наразі всі екіпажі доставляються на МКС і назад на Землю російськими кораблями "Союз".

Українська правда