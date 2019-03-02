SpaceX осуществила исторический тестовый запуск корабля к МКС

SpaceX в субботу утром запустила беспилотный космический корабль Crew Dragon к Международной космической станции.

Как пишет Bloomberg, это является важной вехой для цели Илона Маска - позволить людям жить на других планетах.

На борту корабля находится манекен по имени Рипли.

Crew Dragon оснащен системой экстренной эвакуации экипажа, которая была впервые испытана в 2015 году.

"Доказательство того, что SpaceX может безопасно отправлять в космос людей, является ключом к амбициям компании в космическом туризме и созданию человеческой колонии на Марсе. Хотя в первом демонстрационном полете нет астронавтов, успешный запуск имеет решающее значение для преодоления любых сомнений и открывает путь для запуска SpaceX с астронавтами уже этим летом", - пишет издание.

Напомним:

24 февраля американское космическое агентство NASA окончательно одобрило тестовый запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) 2 марта.

Решение NASA снимает основную преграду для компании SpaceХ в ее стремлении возродить полёты американских астронавтов в космос после того, как программы пилотируемых полётов на челноках Shuttle были прекращены в 2011 году.

В настоящее время все экипажи доставляются на МКС и обратно на Землю российскими кораблями "Союз".

Украинская правда