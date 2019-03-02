SpaceX осуществила исторический тестовый запуск корабля к МКС
SpaceX в субботу утром запустила беспилотный космический корабль Crew Dragon к Международной космической станции.
Как пишет Bloomberg, это является важной вехой для цели Илона Маска - позволить людям жить на других планетах.
SpaceX Crew Dragon recap https://t.co/MmQmctxRSo— Elon Musk (@elonmusk) 2 марта 2019 г.
На борту корабля находится манекен по имени Рипли.
Crew Dragon оснащен системой экстренной эвакуации экипажа, которая была впервые испытана в 2015 году.
"Доказательство того, что SpaceX может безопасно отправлять в космос людей, является ключом к амбициям компании в космическом туризме и созданию человеческой колонии на Марсе. Хотя в первом демонстрационном полете нет астронавтов, успешный запуск имеет решающее значение для преодоления любых сомнений и открывает путь для запуска SpaceX с астронавтами уже этим летом", - пишет издание.
Напомним:
24 февраля американское космическое агентство NASA окончательно одобрило тестовый запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) 2 марта.
Решение NASA снимает основную преграду для компании SpaceХ в ее стремлении возродить полёты американских астронавтов в космос после того, как программы пилотируемых полётов на челноках Shuttle были прекращены в 2011 году.
В настоящее время все экипажи доставляются на МКС и обратно на Землю российскими кораблями "Союз".
Украинская правда
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