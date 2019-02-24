У ЄС права споживачів порушують 60% інтернет-магазинів

Єврокомісія разом із національними інституціями захисту прав споживачів оприлюднили невтішну статистику, за якою близько 60% сайтів онлайн-торгівлі не надають достатньої інформації про товар, про ціни та знижки.

Про це йдеться у прес-релізі Єврокомісії, передає "Укрінформ".

"У межах усього ЄС проведено моніторинг 560 сайтів електронної комерції, які пропонують широкий перелік товарів, послуг та цифрового контенту, - взуття, спортивного одягу, програмного забезпечення або квитків на розважальні заходи", - зазначається у прес-релізі.

"У близько 60% цих сайтів виявлені порушення в дотриманні правил ЄС щодо прав споживачів, головним чином, у тому, як на цих сайтах представлена інформація про ціни та спеціальні пропозиції", - йдеться у повідомленні.

Майже третина сайтів (31%), які оголошують про знижки та бонуси, за висновком споживчих служб, не надають автентичної інформації щодо товару, який пропонується, або містять інформацію про знижки, які формуються за незрозумілими правилами.

221 сайт запросили за товар вищу ціну, ніж пропонувалося від початку. 39% таких торгівців не надають споживачам повної інформації про супутні витрати, наприклад, пов’язані із доставкою, здійсненням дистанційної оплати, вартість бронювання товару або послуги, або будь-які інші подібні додаткові витрати.

В той же час, правила захисту споживачів в ЄС зобов’язують торговців вказувати ціну на товар з урахуванням всіх додаткових витрат, а у випадках, коли такі витрати не можуть бути визначені наперед, торговці мають чітко і недвозначно інформувати про це потенційних покупців.

59% із перевірених сайтів не виконали зобов’язання надавати споживачам доступ до так званої онлайн-платформи розв’язання суперечок (ODR). Європейський закон визначає такий доступ обов’язковим, адже з використанням платформи торговці й споживачі можуть розв’язати можливі суперечки без звернення до суду.

Ще 30% сайтів не надали споживачам достатньої інформації про можливість розірвання торговельної угоди або про повернення товару, що також є обов’язковим правилом для онлайн-торгівлі.

За результатами дослідження, Єврокомісія доручила національним службам захисту споживачів в країнах ЄС вжити заходи для виправлення ситуації, із залученням правових процедур, якщо це буде необхідно.