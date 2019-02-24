В ЕС права потребителей нарушают 60% интернет-магазинов

Еврокомиссия вместе с национальными институтами защиты прав потребителей обнародовали неутешительную статистику, по которой около 60% сайтов онлайн-торговли не предоставляют достаточной информации о товаре, о ценах и скидках.

Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, передает "Укрінформ".

"В пределах всего ЕС проведен мониторинг 560 сайтов электронной коммерции, которые предлагают широкий перечень товаров, услуг и цифрового контента, - обуви, спортивной одежды, программного обеспечения или билетов на развлекательные мероприятия", - говорится в пресс-релизе.

"В около 60% этих сайтов выявлены нарушения в соблюдении правил ЕС относительно прав потребителей, главным образом в том, как на этих сайтах представлена ​​информация о ценах и специальные предложения", - говорится в сообщении.

Почти треть сайтов (31%), которые объявляют о скидках и бонусах, по заключению потребительских служб, не предоставляют аутентичной информации о предлагаемом товаре или содержат информацию о скидках, которые формируются по непонятным правилам.

221 сайт запросили за товар более высокую цену, чем предлагалось изначально. 39% таких торговцев не предоставляют потребителям полной информации о сопутствующих расходах, например, связанных с доставкой, осуществлением дистанционной оплаты, стоимостью бронирования товара или услуги, или любых других подобных дополнительных расходах.

В то же время, правила защиты потребителей в ЕС обязуют торговцев указывать цену на товар с учетом всех дополнительных расходов, а в случаях, когда такие расходы не могут быть определены заранее, торговцы должны четко и недвусмысленно информировать об этом потенциальных покупателей.

59% из проверенных сайтов не выполнили обязательства предоставлять потребителям доступ к так называемой онлайн-платформе разрешения споров (ODR).

Европейский закон определяет такой доступ обязательным, ведь с использованием платформы торговцы и потребители могут разрешить возможные споры без обращения в суд.

Еще 30% сайтов не предоставили потребителям достаточной информации о возможности расторжения торгового соглашения либо о возврате товара, что также является обязательным правилом для онлайн-торговли.

По результатам исследования, Еврокомиссия поручила национальным службам защиты потребителей в странах ЕС принять меры для исправления ситуации, с привлечением правовых процедур, если это будет необходимо.