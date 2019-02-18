"Газпром" зараз фактично купує європейські компанії – міністр

Якщо Кремль не зможе отримувати майже 30 мільярдів євро, які зараз отримує за газ, що йде транзитом через Україну, то він почне "іншу логіку втручання".

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін в ефірі одного з телеканалів, передає "Укрінформ".

"Півтори години ми говорили з міністром економіки Німеччини. Ви знаєте, є рішення стосовно того, що все-таки - і ми за це реально боролись - щоб європейські правила застосовувались би щодо "Північного потоку", - сказав Клімкін.

"Нам потрібно зараз розуміти, як саме це буде робитись, чи достатньо цього для того, щоб "Газпром" не міг маніпулювати нашими партнерами у сенсі поставок", - заявив міністр.

Клімін такозж зазначив, що в ході розмови він пояснив своїм співрозмовникам, що вони мають враховувати безпекову компоненту.

"Якщо вони не зрозуміють, що, по-перше, після того, що відбулось біля Керченської протоки, Балтійське море Росія буде захищати всіма засобами без будь-яких червоних ліній. Або якщо Кремль не зможе отримувати майже 30 млрд євро, які вони зараз отримують за газ, який транзитується територією України, то він почне іншу логіку втручання, причому почне її дуже швидко", - сказав він.

"Говорили і про те, що те, що робить зараз "Газпром" - він фактично купує європейські компанії, оскільки ті умови, на яких вони фінансують "Північний потік", не є типовими для такого виду проектів", - додав Клімкін.