"Газпром" сейчас фактически покупает европейские компании – министр

Если Кремль не сможет получать почти 30 млрд евро, которые сейчас получает за газ, идущий транзитом через Украину, то он начнет "другую логику вмешательства".

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире одного из телеканалов, передает "Укринформ".

"Полтора часа мы говорили с министром экономики Германии. Вы знаете, есть решение о том, чтобы европейские правила применялись бы относительно "Северного потока", - сказал Климкин.

"Нам нужно сейчас понимать, как это будет делаться, достаточно ли этого для того, чтобы "Газпром" не мог манипулировать нашими партнерами в смысле поставок", - заявил министр.

Климин также отметил, что в ходе разговора он объяснил своим собеседникам, что они должны учитывать вопрос безопасности.

"Если они не поймут, что, во-первых, после того, что произошло у Керченского пролива, Балтийское море Россия будет защищать всеми средствами без каких-либо красных линий. Или если Кремль не сможет получать почти 30 млрд евро, которые они сейчас получают за газ, который транзитируется по территории Украины, то он начнет другую логику вмешательства, причем начнет ее очень быстро", - сказал он.

"Говорили и о том, что то, что делает сейчас "Газпром" - он фактически скупает европейские компании, поскольку те условия, на которых они финансируют "Северный поток", не являются типичными для такого вида проектов", - добавил Климкин.