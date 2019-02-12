МВФ: У фінансуванні Фондом держбюджету немає необхідності

Програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) в рамках механізму stand-by (SBA) технічно передбачає можливість направлення частини коштів на фінансування держбюджету.

Про це повідомив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман під час щорічної інвестиційної конференції групи Dragon Capital у Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Формально це можливо, щоб частина коштів була спрямована до держбюджету. Але для цього є певні умови, і ми не обговорювали таку можливість в рамках цієї SBA", - сказав він.

Люнгман нагадав, що раніше МВФ уже фінансував держбюджет, зокрема під час програми SBA, яка була укладена в 2014 році. У той же час він додав, що в рамках діючої програми в цьому немає необхідності.

"Бюджет збалансований, тому в фінансуванні Фондом держбюджету немає необхідності. Таким чином, всі кошти поточної програми SBA будуть зараховані в резерви Національного банку України", - зазначив він.

Глава Міністерства фінансів України Оксана Маркарова підтвердила відсутність необхідності зарахування коштів МВФ до держбюджету.

"Так, цей рік буде складним - близько третини доходів держбюджету повинні бути спрямовані на обслуговування та погашення державного боргу. Але ми дуже активно працювали над розвитком внутрішнього ринку держоблігацій. До того ж у наступні кілька місяців в Україну зайде Clearstream і доступ до держоблігацій буде набагато простішим", - зазначила вона.

Як повідомлялося, Рада директорів МВФ за підсумками засідання 19 грудня 2018 року затвердила нову програму співпраці з Україною в рамках механізму stand-by. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний 2,8 млрд СПЗ, або близько 3,9 млрд доларів. При цьому 1 млрд СПЗ (близько 1,4 млрд доларів) надано відразу, тоді як решта коштів будуть надані за підсумками перегляду програми в травні і вересні 2019 року.

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