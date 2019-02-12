МВФ: В финансировании Фондом госбюджета нет необходимости

Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках механизма stand-by (SBA) технически предусматривает возможность направления части средств на финансирование госбюджета.

Об этом сообщил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман во время ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Формально это возможно, чтобы часть средств была направлена в госбюджет. Но для этого есть определенные условия, и мы не обсуждали такую возможность в рамках этой SBA", - сказал он.

Люнгман напомнил, что ранее МВФ уже финансировал госбюджет, в частности во время программы SBA, которая была заключена в 2014 году. В то же время он добавил, что в рамках действующей программы в этом нет необходимости.

"Бюджет сбалансирован, поэтому в финансировании Фондом госбюджета нет необходимости. Таким образом, все средства текущей программы SBA будут зачислены в резервы Национального банка Украины", - отметил он.

Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова подтвердила отсутствие необходимости зачисления средств МВФ в госбюджет.

"Да, этот год будет сложным – около трети доходов госбюджета должны быть направлены на обслуживание и погашение госдолга. Но мы очень активно работали над развитием внутреннего рынка гособлигаций. К тому же в следующие несколько месяцев в Украину зайдет Clearstream и доступ к гособлигациям будет гораздо проще", - отметила она.

Как сообщалось, Совет директоров МВФ по итогам заседания 19 декабря 2018 года утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен 2,8 млрд СПЗ, или около 3,9 млрд долларов. При этом 1 млрд СПЗ (около 1,4 млрд долларов) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены по итогам пересмотров программы в мае и сентябре 2019 года.

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