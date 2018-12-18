МВФ схвалив нову програму для України

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook президента Петра Порошенка.

"Схвалено і рішення про виділення у рамках цієї програми першого траншу на 1,4 млрд доларів, що відбудеться вже найближчим часом", - заявив президент.

Як уточнили у Міністерстві фінансів, перший транш повинен надійти в Україну до 25 грудня.

"Рішення про подальші транші прийматиметься в травні та в листопаді 2019 року під час перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму", - заявили у Мінфіні.

Зазначається, що ухвалена програма МВФ стала десятою для України. Виділені кошти будуть направлені на поповнення золотовалютних резервів НБУ.

Міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла, що для України означають ухвалені у віторок рішення МВФ і Світового банку.

Міністр фінансів Оксана Маркарова розповідає про те, що означають для України рішення Світового банку та МВФ pic.twitter.com/HimkmIsszs — MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) 18 декабря 2018 г.

У жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінила програму розширеного фінансування, що повинна була завершитися у березні 2019 року.

Це сталося одразу після того, як уряд погодився підвищити ціну на газ для населення на 23,5%, шо було однією з ключових вимог кредитора.

5 грудня Кабінет міністрів схвалив проект меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ. Для запуску нової програми необхідно було дочекатися її ухвалення Радою Фонду.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Нова програма МВФ: які зобов’язання взяла на себе Україна

Економічна правда