Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,97 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,93 - 27,96 гривні;
Євро - 31,78 - 31,82 гривні;
Російський рубль - 0,4202 - 0,4211 гривні.
На готівковому ринку станом на 10:30 котирування гривні до долара становили 27,78 - 28,04 гривні. Євро купують за 31,55 гривні, продають за 31,99 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,89 - 27,97 гривні, євро - 31,75 - 31,84 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 21 січня на рівні 27,98 гривні.
18 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,96 гривні за долар.
Економічна правда
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