Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,97 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,93 - 27,96 гривні;

Євро - 31,78 - 31,82 гривні;

Російський рубль - 0,4202 - 0,4211 гривні.

На готівковому ринку станом на 10:30 котирування гривні до долара становили 27,78 - 28,04 гривні. Євро купують за 31,55 гривні, продають за 31,99 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,89 - 27,97 гривні, євро - 31,75 - 31,84 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 21 січня на рівні 27,98 гривні.

18 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,96 гривні за долар.

Економічна правда