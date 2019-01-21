Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,97 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,93 - 27,96 гривни;
Евро - 31,78 - 31,82 гривни;
Российский рубль - 0,4202 - 0,4211 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 10:30 котировки гривни к доллару составляли 27,78 - 28,04 гривни. Евро покупают по 31,55 гривни, продают по 31,99 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,89 - 27,97 гривни, евро - 31,75 - 31,84 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 21 января на уровне 27,98 гривни.
18 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,96 гривни за доллар.
Экономическая правда
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