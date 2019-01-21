Курс валют: гривня почала тиждень зі зміцнення

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 21 січня на рівні 27,98 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,9 гривні (на 18 січня - 31,94 гривні).

Нагадуємо:

18 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,96 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 18 січня на рівні 28,03 гривні.

Економічна правда