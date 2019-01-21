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Курс валют: гривня почала тиждень зі зміцнення

Понеділок, 21 січня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 21 січня на рівні 27,98 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,9 гривні (на 18 січня - 31,94 гривні).

Нагадуємо:

18 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,96 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 18 січня на рівні 28,03 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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