Гривня на міжбанку суттєво зміцнилася

18 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,96 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,92 - 27,96 гривні;

Євро - 31,76 - 31,81 гривні;

Російський рубль - 0,4206 - 0,4214 гривні.

На готівковому ринку станом на 17:30 котирування гривні до долара становили 27,82 - 28,07 гривні. Євро купують за 31,62 гривні, продають за 32,05 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,91 - 27,98 гривні, євро - 31,76 - 31,87 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 18 січня на рівні 28,03 гривні.

17 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,00 - 28,02 гривні за долар.

18 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 - 28,02 гривні за долар.

Економічна правда