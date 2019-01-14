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Ціни на нафту знижуються: Brent опустилася нижче 60 доларів

Понеділок, 14 січня 2019, 09:41

Ціни на нафту еталонних марок знижуються в понеділок після активного зростання минулого тижня.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Березневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:17 подешевшали на 0,68 долара (1,12%) - до 59,80 долара за барель. На торгах в п'ятницю їх ціна знизилася на 1,2 долара (1,95%) і становила на закриття 60,48 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на лютий на електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на 0,60 долара (1,16%) - до 50,99 долара за барель.

За підсумками минулої сесії їх ціна опустилася на 1 долар (1,9%), завершивши торги на позначці 51,59 долара за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 6%, WTI - на 7,6% на оптимізмі з приводу переговорів між США і Китаєм в торговельній сфері і скорочення поставок палива з боку ОПЕК+.

Тим часом експерти відзначають, що в понеділок інвестори демонструють знижений апетит до ризику, про що свідчить, зокрема, падіння азіатських індексів.

Додатковим негативним фактором є припинення роботи американського уряду, що триває вже четвертий тиждень.

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