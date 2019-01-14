Цены на нефть снижаются: Brent опустилась ниже 60 долларов

Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник после активного роста на прошлой неделе.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 подешевели на 0,68 доллара (1,12%) - до 59,80 доллара за баррель. На торгах в пятницу их цена снизилась на 1,2 доллара (1,95%) и составляла на закрытие 60,48 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,60 доллара (1,16%) - до 50,99 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии их цена опустилась на 1 доллар (1,9%), завершив торги на отметке 51,59 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7,6% на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем в торговой сфере и сокращения поставок топлива со стороны ОПЕК+.

Тем временем эксперты отмечают, что в понедельник инвесторы демонстрируют пониженный аппетит к риску, о чем свидетельствует, в частности, падение азиатских индексов.

Дополнительным негативным фактором является приостановка работы американского правительства, длящаяся уже четвертую неделю.