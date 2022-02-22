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Ціна на нафту "злетіла" майже до 100 доларів

Вівторок, 22 лютого 2022, 09:55
 
Trevor Wilkinson/MI News/NurPhoto via Getty Images

Котирування нафти швидко зростають 22 лютого, оновлюючи семирічні максимуми на тлі порушення суверенітету України з боку Росії та ризиків повномасштабного військового вторгнення.

Про це пише "Інтерфакс".

Квітневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 1,41 долара (1,48%), до 96,8 долара за барель. За попередню сесію Brent подорожчала на 2% – до 95,39 доларів за барель.

Станом на 9:50 за київським часом котирування продовжують зростати до 97,7 долара за барель.

Березневі ф'ючерси на WTI на цей момент дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі на 2,79 долара (3,06%), до 93,86 долара за барель. За попередню сесію у п'ятницю контракт подешевшав на 0,8%, у понеділок торги WTI не проводились через свято у США.

Раніше деякі аналітики попереджали, що у разі ескалації напруженості на сході України ціна Brent може перевищити 100 за барель на побоювання про перебої постачання нафти з Росії.

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нафта РФ Донецьк

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