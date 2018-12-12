Порошенко порадив голові "Укрпошти" переглянути розмір власної зарплати

Президент України Петро Порошенко наполягає на зменшенні зарплати генерального директора ПАТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Про це Порошенко сказав на зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і Смілянським у середу в Києві, передає сайт президента.

"Особисто від мене, настійно рекомендую певним чином переглянути власну заробітну плату. Сподіваюся, що пораду президента буде почуто", - сказав Порошенко.

Згідно з декларацією Смілянського за 2017 рік, його зарплата за рік від ПАТ "Укрпошта" становить 3 млн 958 тис. 541 гривень.

Порошенко також закликав не допустили підвищення тарифів на доставку пенсій.

Він нагадав свою позицію про неприпустимість закриття поштових відділень у сільській місцевості та звільнення листонош.

За словами президента, 500 млн грн у держбюджеті мають компенсувати збитки "Укрпошти" з доставки пенсій.

Смілянський зазначив, що бере всі доручення до виконання.

Раніше він заявив, що "Укрпошта" зможе скоротити витрати Пенсійного фонду на доставку пенсій до нуля за п'ять років, якщо отримає дозвіл займатися наданням фінансових послуг.

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Економічна правда