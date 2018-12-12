Порошенко посоветовал главе "Укрпочты" пересмотреть размер своей зарплаты

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на уменьшении зарплаты генерального директора ОАО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Об этом Порошенко сказал на встрече со Смелянским и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном в среду в Киеве, передает сайт президента.

"Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан", - сказал Порошенко.

Согласно декларации Смелянского за 2017, его зарплата за год от ПАО "Укрпочта" составляет 3 млн 958 тыс. 541 гривень.

Порошенко также призвал не допустили повышение тарифов на доставку пенсий.

Он напомнил свою позицию о недопустимости закрытия почтовых отделений в сельской местности и увольнения почтальонов.

По словам президента, 500 млн грн в госбюджете должны компенсировать убытки "Укрпочты" по доставке пенсий.

Смелянский отметил, что берет все поручения к исполнению.

Ранее он заявил, что "Укрпошта" сможет сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получит разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.

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Экономическая правда