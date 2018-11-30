Ціни на нафту знову зростають

Нафтовий ринок продовжує зростати помірними темпами, трейдери і аналітики чекають переговорів про політику щодо обсягів видобутку на саміті G20 в Буенос-Айресі.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Обидві еталонні марки нафти можуть продемонструвати тижневе зростання вперше більш ніж за два місяці. Однак падіння за підсумками листопада, ймовірно, буде максимальним за 10 років.

Ціна січневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:15 збільшилася на 0,25 долара (0,42%) - до 59,76 долара за барель. Торги цим контрактом завершуються 30 листопада. Більш активний лютневий ф'ючерс подорожчав на 0,5%, до 60,20 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на 0,16 долара (0,31%), до 51,61 долара за барель.

У четвер контракти на Brent з постачанням в січні подорожчали на 0,75 долара (1,28%) - до 59,51 долара за барель, на WTI - на 1,16 долара (2,31%), до 51,45 долара за барель.

З початку тижня ціна північноморської нафти збільшилася на 1,6%, американської - на 2,4%.