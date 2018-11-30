Цены на нефть снова растут

Нефтяной рынок продолжает расти умеренными темпами, трейдеры и аналитики ждут переговоров о политике в отношении объемов добычи на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Обе эталонные марки нефти могут продемонстрировать недельный подъем впервые более чем за два месяца. Однако падение по итогам ноября, вероятно, будет максимальным за 10 лет.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 увеличилась на 0,25 доллара (0,42%) - до 59,76 доллара за баррель. Торги этим контрактом завершаются 30 ноября. Более активный февральский фьючерс подорожал на 0,5%, до 60,20 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,16 доллара (0,31%), до 51,61 доллара за баррель.

В четверг контракты на Brent с поставкой в январе подорожали на 0,75 доллара (1,28%) - до 59,51 доллара за баррель, на WTI - на 1,16 доллара (2,31%), до 51,45 доллара за баррель.

С начала недели цена североморской нефти увеличилась на 1,6%, американской - на 2,4%.