З початку року Цукерберг втратив 17,5 мільярда доларів

Голова соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг втратив з початку року 17,4 млрд доларів на тлі скандалу навколо його компанії в зв'язку з "російським втручанням" в американські вибори.

Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index, передає Прайм.

Індекс розраховується на основі вартості акцій компаній, в яких мільярдери мають частки. Всього рейтинг BBI включає в себе 500 найбагатших людей світу.

Акції компанії втратили 3% до закриття торгів в п'ятницю, опустившись до 139,53 долара - мінімуму з квітня 2017 року. Таким чином, Цукерберг втратив 1,63 млрд доларів за одну торговельну сесію. Тепер статки мільярдера оцінюються в 55,3 млрд доларів.

В результаті зниження вартості акцій Цукерберг опустився на шосту сходинку рейтингу, тоді як в липні він входив до трійки найбагатших людей планети, поступаючись лише співвласнику Amazon Джеффу Безосу і засновнику Microsoft Біллу Гейтсу. В кінці липня статки Цукерберга становили 86,6 млрд доларів.

В кінці минулого тижня Цукерберг знову зіткнувся з хвилею критики на адресу його компанії в зв'язку зі скандалом з приводу втручання РФ у вибори в США.

Зокрема, газета New York Times звинуватила Цукерберга і іншого топ-менеджера компанії Шеріл Сендберг в замовчуванні російського втручання.

Рада директорів Facebook заперечувала, що менеджери ігнорували свідоцтва російського втручання, хоча визнає, що компанія реагувала занадто повільно.