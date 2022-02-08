Meta спростувала згадку про те, що може піти з ЄС, як "загрозу"
У Meta спростували згадку про можливий вихід з ЄС як "загрозу" і заявили, що інформування Комісії з цінних паперів та бірж про подібний сценарій не є відбитком планів.
Про це заявила компанія у листі до видання Mashable.
"У нас немає абсолютного бажання і планів виходити з Європи, але проста реальність така, що Meta та багато інших компаній, організацій та служб покладаються на передачу даних між ЄС та США, щоб керувати глобальними послугами", - заявила менеджер з комунікацій Meta Діна Ель-Кассабі.
"Як і інші компанії, ми дотримувалися європейських правил і покладаємося на стандартні договірні умови та відповідні гарантії даних для роботи глобальної служби.
По суті, підприємствам потрібні чіткі глобальні правила для захисту трансатлантичних потоків даних у довгостроковій перспективі, і як i понад 70 інших компаній у широкому спектрі галузей, ми уважно стежимо за потенційним впливом на наші європейські операції з розвитком цих подій", - додала вона.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що компанія Meta може зупинити роботу соцмереж Facebook та Instagram у Європі через суперечку щодо місця зберігання персональних даних користувачів.
Економічна правда
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