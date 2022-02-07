Meta Цукерберга може зупинити роботу Facebook і Instagram у Європі: причина

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Компанія Meta може зупинити роботу соцмереж Facebook та Instagram у Європі через суперечку щодо місця зберігання персональних даних користувачів.

Про це пише Mashable, посилаючись на щорічний звіт компанії для Комісії з цінних паперів та бірж США.

"У звіті викладено сценарій, за яким компанії, можливо, доведеться, повністю припинити роботу Instagram і Facebook в Європі.

Йдеться про європейські норми щодо даних, які забороняють Meta зберігати дані європейців на американських серверах", - пише видання.

У Meta заявляють, що здатність обробляти дані користувачів між країнами є вирішальною для її бізнесу.

"Європейські закони, спрямовані на захист конфіденційності користувачів, зберігаючи дані користувачів у межах юрисдикції ЄС, скасували попередні системи. Оскільки Meta не змогла укласти нові угоди про обмін даними, вона може піти з континенту через Facebook та Instagram", - додає Mashable.

"Якщо ми не зможемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо, або якщо нам буде заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги", - йдеться у повідомленні Meta.

У компанії вважають, що зможуть досягти нових домовленостей у 2022 році, але якщо цього не вийде - "ми, ймовірно, не зможемо запропонувати низку наших найбільш значущих продуктів і послуг, включаючи Facebook та Instagram, в Європі".

Економічна правда