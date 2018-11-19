С начала года Цукерберг потерял 17,5 миллиарда долларов

Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял с начала года 17,4 млрд долларов на фоне скандала вокруг его компании в связи с российским вмешательством в американские выборы.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, передает Прайм.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

Акции компании потеряли 3% к закрытию торгов в пятницу, опустившись до 139,53 доллара — минимума с апреля 2017 года. Таким образом, Цукерберг потерял 1,63 млрд долларов за одну торговую сессию. Теперь состояние миллиардера оценивается в 55,3 млрд долларов.

В результате снижения стоимости акций Цукерберг опустился на шестую строчку рейтинга, тогда как в июле он входил в тройку богатейших людей планеты, уступая лишь совладельцу Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу. В конце июля состояние Цукерберга составляло 86,6 млрд доллара.

В конце прошлой недели Цукерберг вновь столкнулся с волной критики в адрес его компании в связи со скандалом по поводу вмешательства РФ в выборы в США.

В частности, газета New York Times обвинила Цукерберга и другого топ-менеджера компании Шерил Сэндберг в замалчивании "российского вмешательства".

Совет директоров Facebook отрицал, что менеджеры игнорировали свидетельства российского вмешательства, хотя признает, что компания реагировала слишком медленно.