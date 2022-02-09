Капіталізація Facebook знизилась до 600 мільярдів доларів

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Ринкова капіталізація компанії Meta (раніше - Facebook) впала нижче 600 млрд доларів на закритті торгів уперше з травня 2020 року.

Про це повідомляє CNBC.

Акції компанії впали на 2,1% - ринкова капіталізація досяга 599,32 млрд доларів.

Згодом акції зросли на 2%, а капіталізація становить 611 млрд дол.

Як пояснює видання, капіталізація в 600 млрд доларів - мінімальний поріг в антимонопольному законопроєкті, що розробляється в США.

Документ передбачає заборону техногігантам віддавати перевагу своїм власним сервісам і дискримінувати інші компанії на своїх платформах.

"Якщо Meta залишиться нижче цього порогу, вона зможе уникнути обмежень, тоді як інші гіганти, як Amazon, Alphabet, Apple і Microsoft, підпадають під дію правил.

Проте може знадобитися досить багато часу, щоб будь-який із законопроєктів став законом, якщо це взагалі станеться. Один із законопроєктів фактично використовує нижчий поріг ринкової капіталізації - 550 мільярдів доларів", - пише CNBC.

Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook Meta втратила понад 237 млрд доларів - це найбільше одноденне падіння вартості в історії фондового ринку США.

Акції Meta у четвер обвалились на понад 25% на тлі слабшого, ніж очікувалось, прогнозу щодо доходів.

Засновник та CEO Facebook Марк Цукерберг втратив 29 млрд доларів у четвер на тлі рекордного одноденного падіння акцій материнської компанії Meta Platforms Inc.

Такі результати компанії зумовлені, зокрема, втратою молодшої частини авдиторії соцмережами Meta. Компанія прогнозує отримати у першому кварталі менші прибутки, ніж очікують інвестори, внаслідок конкуренції з іншими платформами.

Meta заявила, що очікує дохід у першому кварталі 2022 року в діапазоні від 27 до 29 мільярдів доларів, що еквівалентно зростанню від 3% до 11% р/р.

Передусім йдеться про конкуренцію з TikTok – соцмережею з короткими відео, яка за кількість відвідувань торік обігнала пошуковик Google. У Meta раніше зазначали, що працюють над своїми соцмережами, аби могли конкурувати з TikTok за молодшу авдиторію.

Економічна правда