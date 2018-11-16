Мексиканець звинуватив Coca-Cola у шахрайстві і вимагає понад 300 мільйонів доларів

Мексиканський підприємець Хосе Антоніо дель Валле подав позов проти компанії Coca-Cola, звинувативши її у шахрайстві і крадіжці промислової власності через випуск напою зі вмістом речовини Gaba.

Про це пише газета Financial Times, передає "Інтерфакс-Україна".

Прокуратура Мехіко, яка перевіряла скаргу дель Валле, прийшла до висновку, що Coca-Cola повинна відшкодувати бізнесменові збиток у розмірі 344,5 млн доларів. У найближчі тижні офіс прокурора направить повістки топ-менеджерам Coca-Cola в Мексиці.

Суду ще належить вирішити, чи варто висувати звинувачення проти Coca-Cola, пише FT.

У позові дель Валле мова йде про газований напій, формулу якого бізнесмен створив після візиту в Японію, де він зауважив популярність амінокислотної добавки Gaba, що широко використовувалася в напоях і снеках у країні. Вважається, що ця речовина покращує роботу мозку, хоча скептики спростовують її користь.

Дель Валле випустив першу версію напою на основі Gaba в Мексиці і в Нідерландах в 2012 році. У 2016 році виробництво напою було припинено, тоді бізнесмен прийняв рішення дещо змінити його формулу.

У 2017 році він почав переговори з Coca-Cola про співпрацю у випуску нового продукту, який отримав назву "Go Gaba".

Сторони підписали угоду в грудні 2017 року, у якій зазначалося, що компанія та її підрозділи не будуть випускати, поширювати або продавати напої, аналогічні "Go Gaba", принаймні, протягом 30 місяців після завершення періоду ексклюзивності.

Однак, через шість місяців після підписання угоди, компанії дель Валле - Yaso - стало відомо, що Coca-Cola випустила в Японії новий напій "Fanta Gaba". Причому, за словами бізнесмена, незабаром після того, як його юристи повідомили Coca-Cola про те, що випуск цього напою є порушенням угоди, "Fanta Gaba" пропав з полиць магазинів у Японії, і згадка про нього зникла з сайту компанії.

У Coca-Cola звинувачення дель Валле назвали "абсолютно безпідставними і неспроможними".

"Ми не обізнані про будь-які розслідування щодо компанії або наших підрозділів, що проводяться в Мексиці. Coca-Cola слідцє глобальним практикам, які завжди поважають права на інтелектуальну власність, а також комерційну і конфіденційну інформацію, що отримується від наших партнерів", - цитує FT представника компанії.

За його словами, Coca-Cola розробляла продукти, що містять Gaba, в Японії з 2006 року, а Fanta Gaba була сезонним напоєм, призначеним для продажу на ринку з травня по серпень.

Coca-Cola, найбільший виробник безалкогольних напоїв у світі, є культовим брендом у Мексиці. Колишній президент країни Вісенте Фокс, який займав цей пост в 2000-2006 роках, в 70-і роки був головним виконавчим директором Coca-Cola Mexico. На частку представлених компанією в країні 75 брендів в 11 категоріях продуктів припадає близько 1,4% ВВП Мексики.

Як повідомлялося раніше, Coca-Cola може купити виробника Моршинської.