Coca-Сola зупиняє виробництво 200 брендів зі свого портфелю 

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Економічна правда
Компанія Coca-Cola надалі не вироблятиме продукцію половини своїх брендів, аби зосередитися на більш прибуткових напрямках.
Про це повідомляє CNN.
У компанії вказують на значну різницю між успішними брендами та такими, що потребують постійної підтримки - разом останні складають лише близько 2% загального прибутку. Натомість, скорочення портфелю дає можливість активніше просувати перспективні бренди та основні продукти на кшталт Coca-Cola Zero Sugar.
Наразі повний список брендів, що зупинять виробництво, невідомий. Проте потенційно скорочення відбудуться серед категорії мінеральних та спортивних напоїв. Зокрема, саме цей ринок скоротився на 11% у третій чверті 2020 року.
Через пандемію прибутки Coca-Сola впали на 9%, тобто на $8,7 мільярдів.
Читайте також: Coca-Сola — більше, ніж бізнес. Вплив компанії на економіку і суспільство України
Економічна правда
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