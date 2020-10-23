Coca-Сola зупиняє виробництво 200 брендів зі свого портфелю 

Компанія Coca-Cola надалі не вироблятиме продукцію половини своїх брендів, аби зосередитися на більш прибуткових напрямках.

Про це повідомляє CNN.

У компанії вказують на значну різницю між успішними брендами та такими, що потребують постійної підтримки - разом останні складають лише близько 2% загального прибутку. Натомість, скорочення портфелю дає можливість активніше просувати перспективні бренди та основні продукти на кшталт Coca-Cola Zero Sugar.

Наразі повний список брендів, що зупинять виробництво, невідомий. Проте потенційно скорочення відбудуться серед категорії мінеральних та спортивних напоїв. Зокрема, саме цей ринок скоротився на 11% у третій чверті 2020 року.

Через пандемію прибутки Coca-Сola впали на 9%, тобто на $8,7 мільярдів.