МЕРТ просить місію Світового банку оцінити прогрес України у легкості ведення бізнесу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України направило директору Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Какхонен лист-запрошення для спеціальної місії з підготовки звіту щодо легкості ведення бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.

"Минулого року, місія не працювала в Україні, і, як наслідок, у звіт Doing Business 2017, на жаль, не були враховані деякі з наших досягнень", - пояснив Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

"Зокрема, зміни у Податковий кодекс (включно зі зниженням Єдиного соціального внеску), створення відкритого доступу до даних про нерухомість та інше. Щоб уникнути такої ситуації в цьому році ми запрошуємо місію з візитом до України", - додав він.

Крім того, під час робочого візиту до Вашингтона, перший заступник глави МЕРТ Максим Нефьодов провів зустріч з командою експертів і аналітиків, які відповідають за підготовку звіту Doing Business. Нефьодов представив прогрес України в дерегуляції менеджеру Світового банку Риті Рамальйо.

Пані Рамальйо розповіла нам, що в рейтингу 2019 року, відлік якого розпочався вже в травні 2017, з’явиться новий компонент - участь бізнесу в державних закупівлях. Звісно, це додасть нам позицій у рейтингу. Також ми дуже зацікавлені, аби кейс України був окремо описаний у звіті 2019 року, як приклад зразкової системи державних закупівель", - розповів він.

Нагадаємо, що МЕРТ сподівається, що Україна в 2018 році увійде в топ-30 країн за легкістю ведення бізнесу.