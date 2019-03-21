Новый контракт — новый Коболев. Почему "Нафтогаз" уже не будет прежним

Кто выйграл больше от продления контракта с Андреем Коболевым — сам глава "Нафтогаза" или его извечный оппонент премьер-министр Владимир Гройсман?

Эпопея с продлением контракта с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым завершилась. Несмотря на его ожесточенное противостояние с премьером Владимиром Гройсманом, Кабмин таки согласовал новый контракт главе НАКа.

Но это решение не означает фиаско Гройсмана. Скорее наоборот: сохраняя старую табличку у входа в приемную главы "Нафтогаза Украины", премьер-министр сохраняет за хозяином этого кабинета и ответственность по ключевым проблемама госкомпании: судам с "Газпромом", и реформе внутреннего газового рынка.

Обе этих задачи Андрей Коболев успешно решает уже несколько лет, но продолжать в заданном тоне уже невозможно. И дело тут не в сильной внешней политике "Газпрома", и даже не в войне Коболева с Гройсманом, а во внутренних проблемах команды главы "Нафтогаза".

И если после увольнения Олега Прохоренко из "Укргаздобычи" казалось, что это локальный вопрос, то противостояние двух менеджеров в "Нафтогазе" — Юрия Витренко и Андрея Фаворова — делает эту проблему хронической, оголяя тем самым слабые фронты госкомпании.

Только война. Ничего личного

Одиссея с продлением истекавшего 22 марта контракта Андрея Коболева взяла свое начало еще в прошлом году, когда Владимир Гройсман назвал его зарплату вакханалией и анонсировал решение о ее снижении.

Эту мантру премьер-министр повторял , повторял и повторял , что оставляло впечатление будто вопрос аномально большого для Украины официального дохода действительно для него принципиален. Но это не правда.

Во-первых, потому что зарплата Коболева не самая большая в стране: по данным "ЭП", первое место в этом условном рейтинге стоимости госменеджеров занимает глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, с которым контракт был подписан как раз при Гройсмане-премьере.

Во-вторых, весь рынок знает, что у главы Кабмина личная вендетта с главой "Нафтогаза", взявшая свое начало еще в 2017 году, когда Коболев через колено сломал благословленный Гройсманом план вывода "Укртрансгаза" из подчинения "Нафтогаза".

Поскольку тот конфликт двухлетней давности закончился поддержкой Коболева западными партнерами Украины, Гройсману не оставалось ничего, кроме поиска других причин сведения счетов с оппонентом. Как раз тут и подвернулся вопрос с уровнем зарплаты.

По данным ЭП, план Гройсмана строился на развитии событий по двум сценариям: либо Коболев, теряя имиджевые баллы, соглашается на прописанный в новом контракте урезанный оклад. Либо уходит, оставаясь в памяти украинцев как управленец, готовый работать на свою страну только ради больших денег.

Но Коболев сработал на опережение: два месяца назад он официально объявил о намерении передавать всю свою зарплату в "Нафтогазе" на благотворительность. При этом другой рукой набсовет НАК предложил премьер-министру кратное снижение официального уровня доходов главы компании.

На почве публичного компромисса и было принято решение продлить контракт с действующим главой "Нафтогаза". Но в этой игре Гройсман все-равно не проиграл.

Дивиденды для Гройсмана

Почему премьера устраивает ситуация с продлением контракта Коболева? Во-первых, потому что теперь Коболев находится в полной власти Гройсмана.

В соответствии с постановлением Кабмина №226 от 6 марта 2019 года, которым "Нафтогаз" был перерегистрирован из ПАО в ЧАО, отныне устав компании подразумевает, что вопрос избрания и увольнения главы и членов правления НАК относится к исключительной компетенции правительства.

То есть, эти вопросы уже не требуют предложений от набсовета, как это было раньше.

Во-вторых, потому что сохранение за Коболевым кресла главы "Нафтогаза Украины" означает сохранение за ним же всей полноты ответственности по всем проблемным точкам госкомпании.

"Ну, представьте: "сегодня" Андрея Коболева увольняют, а "завтра" Украина проваливает план привлечения западного партнера по управлению отечественной газотранспортной системой, в результате чего весь объем транзитного газа "Газпрома" перетекает из нашей трубы в "Северный поток-2". Оно Гройсману надо?", — объясняет ЭП один из собеседников на рынке.

Из его слов следует, что теперь за все возможные будущие провалы "Нафтогаза" своим именем будет отвечать Коболев.

И что еще, может быть важно для премьера, любое отступление от условий пролонгации контракта , является прямым основанием для снятия председателя НАК с должности.

Уже не будет как раньше

Удачный опыт борьбы с "Газпромом", и четкий план анбандлинга "Нафтогаза" оставляет ощущение будто для успешной работы Коболеву остается только продолжать то что он уже давно делает.

Но есть одно "но": перед тем как решать внешние проблемы "Нафтогаза" его главе нужно разобраться с внутренними.

Главная из них — конфликт в команде, который начался после опубликования служебной записки главного исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

В ней он высказывает подозрение о возможной продаже газа "Нафтогаза" по заниженной стоимости компании ЭРУ, ранее контролируемой нынешним главой "газового дивизиона" НАК Андреем Фаворовым.

Фаворов на этот счет опубликовал свое видение происходящего.

Но это только ухудшило ситуацию.

"После ответов Фаворова на поставленные вопросы о конфликте интересов, у меня появилось еще больше вопросов. Например, он пишет, что после продажи доли в ЭРУ он сохранил интерес в "ЭРУ Финанс".

Эта компания может предоставлять торговое финансирование "ЭРУ Трейдинг" (занимается операциями с газом — ЭП), и потом через процентный доход иметь экономический интерес в деятельности одного из основных конкурентов "Нафтогаза". Или предоставлять финансирование клиентам "ЭРУ трейдинг", и таким образом иметь экономический интерес.

Или даже если "ЭРУ Финанс" занимается чем-то вообще отдельным, и партнеры просто делят прибыль, то все равно получается, что это финансовое партнерство с одним из основных конкурентов "Нафтогаза", — заявил ЭП Витренко.

Фаворов эти обвинения отрицает, утверждая что сделки между ЭРУ и НАК, ставшие формальным поводом для конфликта, проводились до его назначения в госкомпанию и оформлялись по рыночной цене.

По идее, поставить точку в этом конфликте должен KPMG Forensic — аудитор, привлеченный "Нафтогазом Украины" специально для проверки озвученных Витренко подозрений.

Не дожидаясь результатов этой проверки, источники ЭП уже сейчас говорят, что по этим операциям KPMG не найдет ничего противозаконного потому что ЭРУ действительно покупала газ у НАК по "просевшим" ценам, но они отвечали тогдашней ситуации на рынке.

Тем не менее, этот вывод аудиторов не снимет напряжения в отношениях между Витренко и Фаворовым. В первую очередь потому что в основе этого конфликта лежит другая мотивация.

"Изначально планировалось, что "газовый дивизион" возглавит Витренко, он согласился и попросил для себя внутри "Нафтогаза" максимальную свободу, но эти условия были похожи на попытку построить "царство в царстве", поэтому было принято совместное решение искать альтернативную кандидатуру", — говорит источник ЭП в госкомпании.

По его словам, как раз после этого предложение об управлении "газовым дивизионом" было озвучено тогдашнему главе "Укргаздобычи" Олегу Прохоренко, а после того как тот отказался — Андрею Фаворову.

"На людях Витренко легко согласился с этим решением, но по факту он его не принял", — говорит источник ЭП.

По его данным, на свой пик конфликт Витренко и Фаворова вышел после того как последний начал зачищать "Нафтогаз" от людей, долгое время работавших при Витренко. Самым показательным тут был пример увольнения с должности главы "Нафтогаз Трейдинга" Виталия Волынца и назначение на его место Ирины Михайленко.

В разговоре с ЭП Витренко сообщил, что действительно не согласен с кадровыми чистками Фаворова, но мотивирован не защитой персоналий, а процедуры. "Я не защищаю от увольнения, а защищаю принятые в компании правила: если вы хотите кого-то уволить, то для этого должны быть основания. В случае с Волынцом оснований не было", — говорит Витренко.

При этом он подчеркнул, что не имеет личных претензий к Фаворову, а движим исключительно желанием снять имиджевые риски, нависшие над всей верхушкой "Нафтогаза" из-за возможного конфликта интересов Фаворова.

Принять эту позицию за основную мешает только один факт: борьба между "правой" и "левой" руками Андрея Коболева дошла до того что на этой неделе, по данным ЭП, в прессе за деньги начали "разгонять" интервью вышеупомянутого Волынца , в котором тот безапеляционно обвиняет Андрея Фаворова в коррупции.

Доказательств того что эта популяризация финансируется стороной Юрия Витренко нет. Это вполне может делать, например, сторона Дмитрия Фирташа, с которой у "Нафтогаза" больше двух лет идет открытая рубка.

Но даже если это и так, факт остается фактом: конфликт между первыми лицами "Нафтогаза Украины" вышел за пределы офиса на ул. Богдана Хмельницкого и только набирает темп.

В любой другой ситуации происходящее можно было бы считать внутренней проблемой компании. Но это не тот случай. В спарринге сошлись менеджеры, которые отвечают за ключевые направления "Нафтогаза": Витренко — за отношения с "Газпромом", Фаворов – за рост объемов добычи газа внутри страны.