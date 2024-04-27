Славянский НПЗ на Кубани прекратил работу после атак дронов СБУ

Славянский НПЗ, который был атакован дронами 27 апреля, вынужден прекратить некоторые операции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российский ТАСС.

"Работа завода частично приостановлена. Ровно 10 БПЛА залетели прямо на территорию завода, возник сильный пожар. Могут быть скрытые повреждения", - цитирует ТАСС Эдуарда Труднева, директора по безопасности компании, которая эксплуатирует Славянский НПЗ.

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Какие именно операции были приостановлены и работает ли завод в целом, не сообщается.

Напомним:

СБУ с Силами обороны в ночь на 27 апреля атаковали военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.

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