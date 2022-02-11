Дело "газа Жеваго": Коболев сообщил ГБР, что до марта будет за границей

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Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил следователям ГБР о том, что до начала марта планирует находиться за границей.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав сообщение его адвоката следователю ГСУ ГБР.

"Вчера мой адвокат сообщил следователям ГБР о моем запланированном пребывании за границей с целью бизнеса (США и Великобритания) и семейного отдыха на период школьных каникул (ЕС).

На всякий случай. Вдруг кто-то не верно поймет причину моего отсутствия. Остаюсь всегда открытым для сотрудничества со следствием в рамках закона", - написал Коболев.

Согласно документу, опубликованному им, Коболев будет находиться за границей с 12 февраля по 5 марта 2022 года - "по деловых и личных делах" (США, Великобритания, страны ЕС).

Напомним:

Силовики провели обыск у бывшего руководителя "Нефтегаза" Андрея Коболева по делу об отчуждении газа на 2,2 млрд грн в 2020 году.

Споры по этому газу велись еще с 1999 года. Тогда ЗАО "Укрэнергосбыт" передало государственному предприятию "Укртрансгаз" (УТГ) 418 млн куб м газа. Последнее должно было поставить топливо потребителям, которых укажет "Укрэнергосбыт".

Однако из этого объема была поставлена только часть газа, а в газотранспортной системе осталось 305 млн куб. м топлива. Именно на них стороны судились 20 лет.

В 2019 году в конфликте появилась третья сторона – связанная с Константином Жеваго ООО "ФК "Фин-инвест", которое выкупило право на получение 305 млн куб м газа. Впоследствии суд постановил взыскать с УТГ эквивалент этого газа – 2,3 млрд грн.

Тогда в "Укртрансгазе" действия "Укрэнергосбыта" и "Фин-инвеста" назвали "имеющими признаки мошенничества".

В середине 2020 года права требования от "Укрэнергосбыта" перешли к другой фирме - ООО "Профи-Газ", связанной с киевским бизнесменом Игорем Вороновым. Уже в конце года в Нафтогазе решили заключить мировое соглашение с этим пулом "мошеннических" фирм.

УТГ попросил "Нафтогаз" оформить договор займа на 300 млн куб м газа, чтобы отдать их "Профи-Газ", которая на момент принятия мировой юридически имела на это право. Соглашение было утверждено решениями суда от 10 и 13 ноября.

Таким образом, газ стоимостью 2,2 млрд грн получила компания Профи-Газ.

Разборки между бывшими и нынешними собственниками "Укрэнергосбыта" за права на объем газа до сих пор продолжаются. В конце 2021 года Верховный суд подтвердил решение о признании недействительным договора 2018 по купле-продаже акций компании "Укрэнергосбыт" компании "Профи-Газ".

"Укртрансгаз" требует у "Нафтогаза" возместить ему причиненный ущерб путем возврата 305 млн кубометров природного газа, который передали ООО "Профи газ".

Подробно о том, как "Нафтогаз" потерял 300 млн кубов газа читайте в статье ЭП: Назад в 90-е: "Укртрансгаз" хочет отдать "мошенникам" газа на 2 миллиарда

Экономическая правда