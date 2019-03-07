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Гройсман назвав умови нового контракту з головою "Нафтогазу"

Четвер, 7 березня 2019, 17:58
 

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що новий контракт з головою правління "Нафтогазу", який підпишуть після проведення конкурсу, передбачатиме ринкову зарплату та чіткі вимоги до діяльності компанії.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ у Вінниці, передає Укрінформ.

"Новий контракт ми можемо укласти на нових умовах. По-перше, має бути передбачена не захмарна зарплата, а реальна ринкова зарплата аналогічних компаній Європи. По-друге, там мають бути визначені дуже конкретні завдання для менеджменту компанії", - сказав Гройсман.

Він додав, що завданнями має бути проведення відокремлення газотранспортної системи, пошук міжнародного партнера на спільний транзит газу і продовження транзиту з 1 січня 2020 року.

"Нафтогазом по сьогодні, 7 березня, відокремлення газотранспортної системи не здійснене. Рішення уряду щодо цього було прийнято ще 1 липня 2016 року", - сказав Гройсман.

Крім того, він додав, що Нафтогаз має кардинально збільшити видобування українського газу, щоб відмовитись від імпорту і знизити ціни на газ.

За словами Гройсмана, новий контракт також передбачатиме чіткий план роботи на 2019 рік помісячно щодо заходів для продовження транзиту з 1 січня 2020 року, збільшення видобутку газу.

Прем'єр-міністр запевнив, що немає жодних прізвищ людей, які б не могли взяти участь у конкурсі, а серед членів конкурсної комісії - представники МВФ та Світового банку.

Гройсман додав, що в діючому контракті передбачено можливість фактичної виплати заробітної плати менеджменту в три-чотири рази більше, ніж аналогічному менеджменту в аналогічних державних компаніях Європейського Союзу.

Нагадаємо:

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Однак Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом "Нафтогазу". 

За словами Коболєва, призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – цеповноваження виключно Наглядової Ради НАК.

У результаті Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

На прес-конференції у середу глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади. У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАК суперечить українському законодавству.

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Гройсман Нафтогаз

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