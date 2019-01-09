"Нафтогаз" планує завершити анбандлінг до кінця року

НАК "Нафтогаз України" планує завершити до кінця року завершити анбандлінг та залучити міжнародного партнера до управління газотранспортною системою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова компанії Андрій Коболєв.

"Маємо чіткий план, згідно з яким і рухаємося. Знадобляться вчасні рішення уряду та парламенту, але є всі можливості дати старт роботі нового оператора ГТС вже з січня 2020 року", - написав Коболєв.

"Це має бути зроблено попри весь інформаційний шум, який здіймається навколо анбандлінгу задля легітимізації будівництва Nord Stream 2", - додав він.

Як повідомлялося, представники уряду і керівництво "Нафтогазу" мають різні погляди на процес анбандлінгу, що затягує його практичну реалізацію.

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляє, що розроблений компанією план анбандлінгу дозволить завершити процес до 1 січня 2020 року, і наполягає на якнайшвидшому залученні міжнародного партнера до управління ГТС.

Економічна правда