Медведев угрожает изымать имущество граждан США в ответ на конфискацию активов РФ

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев пригрозил конфискацией активов граждан США в ответ на закон США о передаче замороженных российских активов Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в "Telegram".

"Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о бесстыдном похищении наших ценностей. Причина понятна - у нас нет значительного количества американского государственного имущества

Поэтому ответ может быть только асимметричным. Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России", - сообщил Медведев.

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В частности, он имеет в виду движимое и недвижимое имущество американцев, инвестиции, активы и другие сбережения граждан США.

Экс-президент РФ в частности говорит о том, что в российском законодательстве есть необходимая основа в виде статьи 1194 ГК РФ, которая предусматривает ограничение имущественных прав для граждан государства, которое ссделало тоже самое для граждан РФ. Медведев предлагает расширить эту статью и позволить изымать имущество, а не только ограничивать его.

Напомним:

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Палата представителей США 20 апреля одобрила законопроект, который предусматривает возможность конфискации в пользу Украины суверенных активов РФ и расширение антироссийских санкций.