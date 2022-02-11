Нафтогаз уже закупает валюту для импорта газа

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НАК "Нафтогаз" начал покупать валюту для импорта газа, чтобы не влечь в будущем надрывы на рынке.

Об этом заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий рассказал в интервью изданию ZN.UA.

До следующего отопительного сезона "Нафтогазу" необходимо импортировать значительный объем газа – до 8 миллиардов кубометров. Это будет стоить НАКу соответственно около 7 млрд долларов.

Такой объем может привести к значительным колебаниям на рынке, поэтому компания уже постепенно выходит с покупкой валюты.

"Этот вопрос мы, безусловно, рассматриваем и находимся в контакте с коллегами из НАК "Нафтогаз Украины"", - рассказал Гелетий. "Я не думаю, что будут какие-то существенные потрясения".

Как рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук, регулятор закладывает в своих прогнозах цену газа на уровне около 850 долларов за тысячу кубов. Высокие цены на газ, в то же время, не являются критическими для платежного баланса Украины.

"Во многом рост импорта в нашем платежном балансе за счет газа и других энергоносителей будет перекрываться высокими поступлениями от экспорта зерновых, масличных, ведь ценовая конъюнктура на этих товарных рынках остается очень благоприятной", - пояснил он.

Также в НБУ учитывают рекордные урожаи прошлого года и надеются на дальнейший рост денежных переводов от гастарбайтеров и экспорта IT-услуг.

Он резюмировал, что все эти факторы компенсируют в значительной степени повышение платежей за энергетический импорт.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз" с февраля приступил к импорту газа и планирует всего за месяц закупить 300 миллионов кубометров газа. С учетом рыночных цен такой объем импорта может стоить НАКу от 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн.

Для прохождения следующего отопительного сезона Украине придется импортировать газ, на что уйдет около 7 млрд долларов.