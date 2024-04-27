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Канада выделит более 2 миллионов долларов на производство БПЛА в Украине

Суббота, 27 апреля 2024, 16:00 - Владимир Туник-Фриз

26 апреля министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении 2,1 миллиона долларов на производство беспилотников украинским ОПК.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства стратегических отраслей промышленности.

Вклад будет сделан совместно с Великобританией.

Таким образом, Канада присоединяется к инициативе ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Это глобальная фандрейзинговая кампания, цель которой - собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году.

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Напомним:

Украина продолжает развивать свое производство бронетехники даже в период военных действий, демонстрируя не только способность защищать свою независимость, но и устанавливать новые стандарты в военной технике.

ВПК Канада финансирование
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