Канада выделит более 2 миллионов долларов на производство БПЛА в Украине
Суббота, 27 апреля 2024, 16:00 -
26 апреля министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении 2,1 миллиона долларов на производство беспилотников украинским ОПК.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства стратегических отраслей промышленности.
Вклад будет сделан совместно с Великобританией.
Таким образом, Канада присоединяется к инициативе ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Это глобальная фандрейзинговая кампания, цель которой - собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году.
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Напомним:
Украина продолжает развивать свое производство бронетехники даже в период военных действий, демонстрируя не только способность защищать свою независимость, но и устанавливать новые стандарты в военной технике.
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