Голову газового бізнесу "Нафтогазу" звинуватили в корупції. У НАК заперечують

Андрій Фаворов

Головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко підозрює нове керівництво компанії у продажу газу із газових сховищ за корупційною схемою.

Про це йдеться у службовій записці Вітренка керівнику служби внутрішньої перевірки НАК Марії Кучеровій, яку оприлюднили "Українські новини". Співрозмовник ЕП у компанії підтвердив автентічність документу.

Вітренко наводить ряд аргументів, які, на його думку, підтверджують конфлікт інтересів новопризначеного керівника газового напряму НАК Андрія Фаворова.

Також у документах йдеться про факти продажу "нафтогазівського" газу за заниженими цінами компанії "ЕРУ Трейдинг", якою раніше керував Фаворов.

Згідно зі службовою запискою, продаж газу в четвертому кварталі 2018 року призвів до необґрунтованих втрат НАК, і водночас до необґрунтованого прибутку ТОВ "ЕРУ Трейдинг". Остання є посередником між НАК і її дочірньою компанією ПАТ "Укртрансгаз".

"Наскільки мені відомо, така ж ситуація залишається актуальною для поставок газу в січні і лютому 2019 року", — говориться в документі.

Із аналізу Вітренка виходить, що у 4-му кварталі "ЕРУ Тейдінг" отримувала газ за ціною, заниженою в деяких випадках майже на 1 тис. грн за 1000 кубометрів. Як випливає із документа, в кінці листопада і в грудні 2018 року "ЕРУ Трейдинг" закупили газ із газосховищ за низькою ціною (середньозважена 8457 грн / тис. куб. м) загальним обсягом 101 млн кубометрів.

За підрахунками Вітренка, на цих операціях "ЕРУ Трейдинг" могла заробити 2,2 млн доларів.

Він підкреслив, що формуванням маркетингової політики в НАК із грудня 2018 року займався Андрій Фаворов — директором і один із засновників "ЕРУ Трейдинг". Саме до нього перейшла більша частина повноважень Вітренко.

У зв'язку з цим, на думку Вітренка, може виникнути обґрунтована підозра, що саме "він мав можливість, але не виправив цю ситуацію, що суперечить його службового обов'язку діяти в інтересах НАК" Нафтогаз України". Йдеться про використання знань та інформації, отриманої під час роботи в "ЕРУ Трейлдінг".

"Відповідно, може бути достатньо підстав вважати, що це є наслідком конфлікту інтересів у разі, якщо Фаворов залишився реальним бенефіціаром ТОВ "ЕРУ Трейдинг". Із іншого боку, виходячи з таких обставин, може виникнути обґрунтована підозра, що Фаворов міг залишитися реальним бенефіціаром "ЕРУ Трейдинг"", — зазначає Вітренко.

В свою чергу у "Нафтогазі" повідомили, що ще до приходу Фаворова в "Нафтогаз", компанія поставила умову про його вихід з компанії ТОВ "ЕРУ Трейдінг", як з органів управління так і зі складу кінцевих власників.

"На виконання цієї вимоги Фаворовим була укладена відповідна угода про продаж своєї частки у ТОВ "ЕРУ Трейдінг" від 30 листопада 2018 року, тобто ще до офіційного призначення на посаду Директора з інтегрованого газового бізнесу, що було перевірено Службою комплаєнсу", - йдеться у повідомленні.

"Таким чином, процес врегулювання конфлікту інтересів знаходився під постійним моніторингом Служби комплаєнсу, в тому числі були встановлені додаткові контролі з метою управління конфліктом інтересів", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, питання купівлі-продажу газу в 4 кварталі потрапило до поля зору керівництва Нафтогазу в січні 2019 року. В лютому Наглядова рада розглянула ситуацію, в тому числі, позицію Вітренка та висновки Служби комплаєнсу.

"За цими висновками, конфлікту інтересів не було. Фаворов не відповідав за закупівлі в момент цих угод. Всі угоди, що були здійснені компанією "Нафтогаз Трейдінг", про які йде мова, були здійснені ще до офіційного призначення Фаворова", - заявили в компанії.

"Наглядова рада доручила службам внутрішнього контролю провести повне розслідування всіх угод, укладених того періоду. Попередні результати цього розслідування не виявили угод, які б відрізнялися від стандартної ринкової практики з урахуванням стану ринку в той момент. Коболєв доручив залучити незалежний форензик-аудит, який проводить додаткове розслідування", - підсумували в НАК.

Нагадаємо, що в грудні під час інтерв'ю для ЕП Андрій Фаворов розповів про те, як очолив нафтовий бізнес в Україні. Також він розповів, що у нього "ще залишився запас сил, енергії, знань, досвіду, щоб реалізуватися в нафтогазовій галузі".