Кабмін не приймав рішення про укладення контракту з Коболєвим — Гройсман

Фото: сайт уряду

Уряд не ухвалював рішення про укладення нового контракту з менеджментом НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні колегії Міністерства соціальної політики, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Гройсмана, уряд прийняв рішення про те, що 22 березня п'ятирічний контракт із менеджментом "Нафтогазу" закінчується. Його буде завершено на умовах, що діяли останні п'ять років.

При цьому в уряду є питання до розміру винагороди менеджменту "Нафтогазу".

"У нас як акціонера є питання до розміру винагороди менеджменту компанії. Ми звернулися до наглядової ради. Ніяких рішень про укладення нового контракту уряд не приймав", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, раніше уряд вирішив переглянути у бік зменшення заробітньої плати керівникам держкомпаній, зокрема і НАК "Нафтогаз України".

У свою чергу, глава компанії Андрій Коболєв заявив, що розмір його грошової винагороди відповідає постанові Кабміну, на базі якої встановлювалися зарплати керівникам великих стратегічних держкомпаній.

Кабмін очікує від наглядової ради "Нафтогазу" нових умов контракту з головою правління та іншою частиною менеджменту компанії. Пізніше наглядова рада винесла на обговорення уряду новий контракт із главою НАК.

Зазначимо, що повноваження членів правління НАК "Нафтогаз України" закінчуються 22 березня 2019 року згідно із рішенням Кабміну.

Нагадаємо, що раніше у Наглядовій рада НАК "Нафтогаз України" повідомили про прийняття рішення продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєва і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Як розповів співрозмовник у "Нафтогазі", нове законодавство дає Наглядовій раді держкомпанії повноваження приймати рішення по контрактам з менеджментом.