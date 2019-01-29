Голова Нафтогазу відмовляється від зароблених коштів. Підуть на благодійність

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв збирається спрямувати на благодійнйсть усі доходи, які він отримає на своій посаді в держкомпанії.

Про це він напередодні написав на своїй сторінці в Facebook.

"На жаль, тема моєї заробітної платні та премій стала політичною: дуже багато політиків-популістів стали її використовувати як інструмент дискредитації реформ та для підвищення власного рейтингу у рік подвійних виборів", — зазначив він.

За його словами, результатом надмірної політизації питання зарплат стала "нещодавня спроба уряду втрутитись в питання, які за Законом є виключною прерогативою наглядової ради компанії".

Коболєв наголосив, що такі дії Кабміну ставлять під сумнів реформу корпоративного управління державних компаній.

"Саме тому, з метою зняття цього питання порядку денного політичних дебатів, я прийняв рішення спрямовувати всі доходи, які отримуватиму в Нафтогазі (заробітну платню, премії та "бонуси") в період з початку лютого і до кінця поточного року на благодійність", — заявив він.

Кошти будуть скеровуватись в рівних пропорціях трьом організаціям — "Народний тил" на підтримку родин загиблих воїнів, "Повернись живим" на підтримку армії та "Таблеточки" на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями.

"Окремо хочу звернути увагу на один важливий аспект: моя ситуація є дійсно унікальною і вимагати від керівників інших державних компаній такого ж рішення було б несправедливо. Я дійсно отримав значну суму бонусу після стягнення з Газпрому 2,1 млрд дол на користь Нафтогазу. Тому вважаю, що можу собі це дозволити", — додав він.

За даними ЕП, за новим контрактом, який буде підписаний із Коболєвим найближчим часом, передбачене кратне зниження його зарплати. Це було обов'язковою умовою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана під час обговорення питання про пролонгацію контракту.

Нагадаємо, раніше Гройсман на одному із засідань уряду заявив, що зарплати керівників "Нафтогаза" повинні бути "ринковими", а не "захмарними".

"Я виступаю за ринкові зарплати і винагороди для менеджменту держкомпаній. Але я проти, щоб в такий складний час ці оплати були не просто великими, а "захмарно" великими", — заявив голова Кабміну.

Прем'єр пообіцяв, що Кабінет міністрів звернеться до Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з проханням запропонувати новий контракт для правління, в якому зарплати будуть залежати від конкретних успіхів компанії.

Економічна правда