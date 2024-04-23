Аграрного министра подозревают в сделках с землей на 500 миллионов. Что грозит Сольскому: детали дела

23 квітня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) опублікувало кадри з помешкання міністра аграрної політики Миколи Сольського. Колишнього голову аграрного комітету Ради, а нині члена уряду підозрюють у "заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн".

Хоча ймовірний злочин стосується періоду до того, як Сольський очолив аграрне міністерство, і ще навіть до того як став народним депутатом від "Слуги народу", таке звинувачення у розкраданні державних земель є ще серйознішим для людини, чиє відомство опікується їхнім захистом.

У чому саме звинувачують міністра, про які землі йдеться, що загрожує Сольському і чи не доведеться йому залишити міністерське крсіло?

Суть справи

У справі, яку розслідує НАБУ, йдеться про два епізоди.

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Перший епізод. Стосується 2,5 тис гектарів земель, розташованих на Сумщині. Це – державні володіння, якими на підставі права постійного користування управляли два державні підприємства зі структури Національної академії аграрних наук (НААН) – ДП "ДГ "Іскра" та ДП "ДГ "Надія". Вартість цих земель слідство оцінює у 291 млн грн.

Крім власне міністра Миколи Сольського, у заволодінні державною землею, як зазначають в НАБУ, підозрюються посадовці органів Держгеокадастру та "куратори", які контролювали діяльність цих органів. Наразі, як зазначають правоохоронці, вручення підозр у цій справі ще триває.

Право постійного користування – це безстрокове право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності. Його особливість полягає в тому, що такі користувачі землі (переважно державні підприємства) сплачують в місцеві бюджети символічний податок – 1% від нормативно-грошової оцінки (НГО) ділянки. Для порівняння, ті хто орендує землю на ринкових умовах, сплачують близько 8% від НГО.

У 2017 році Сумський обласний Держгеокадастр встановив, що у ДП "ДГ "Іскра" та ДП "ДГ "Надія" відсутні документи, які б підтверджували їхнє право на користування цими землями. На підставі цього його працівники склали акт про самовільне зайняття ділянок.

За версією НАБУ, "учасники схеми (Сольський, працівники Держгеокадастру чи "куратори") забезпечили знищення таких документів". Згодом, ті ж самі особи, нібито, передали ділянки у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їхнього права на безкоштовну землю. Передусім, йдеться про учасників бойових дій, які на той момент могли отримати безкоштовно по 2 гектари.

Детективи вважають, що ці особи були наперед визначені учасниками схеми, і ще до приватизації землі нібито підписали договори про її передачу в оренду приватному агрохолдингу.

Другий епізод. Підозрювані також намагались заволодіти 3,3 тис гектарів землі на Сумщині вартістю 190 млн грн, однак, як зазначається в повідомленні правоохоронців, їм завадили детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

В НАБУ не вказують конкретні статті Кримінального кодексу, які інкримінують Сольському та іншим учасникам схеми. За даними джерела ЕП, ознайомленого із змістом справи, йдеться про вчинення злочину за ч. 5 ст. 191 – "привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем". Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строк до 12 років.

Детективи стверджують, що справа охоплює 2017-2021 роки.. Сольський пояснює, що події, яких стосується підозра, відбувалися у 2017-2018 роках, а ще три роки тривали судові суперечки щодо цих земель.

"Обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", – заявив міністр.

До обрання в парламент у 2019 році Сольський переважно займався юридичною діяльністю у земельній сфері. У 2008 році він з групою інвесторів, в тому числі з колишнім головою ОП Андрієм Богданом, заснував "Український аграрний холдинг".

За даними YouControl, частка Сольского в статутному фонді юрособи є символічною – 0,1%, проте співрозмовники ЕП з аграрного бізнесу наголошують на тому, що міністр де-факто залишається одним з головних бенефіціарів бізнес-групи.

Холдинг володіє земельним банком у 62 тис га, який переважно зосереджено на Чернігівщині.

Класичні "схеми"

У власності держави є близько 700 тис гектарів сільськогосподарської землі, левова частка якої сьогодні знаходиться у користуванні НААН, її структурних підрозділів та держпідприємств. Як свідчить бюджетний запит Академії на 2023 рік, торік у її користуванні перебувало 464 тис гектарів землі.

Попри такий ресурс, лише одиниці підприємств НААН є прибутковими, а більшість загрузли в збитках або є банкрутами. Чому так? Роками землі Академії були нескінченним джерелом корупційної ренти для багатьох "бенефіціарів" – політичні сили, депутати, правоохоронці з усіх можливих відомств, місцеві чиновники, бізнес різного гатунку. Усі, хто міг дотягнутись фізично до землі, розпорошеній по всій країні, використовували її в тіньовий спосіб, і сплачуючи академікам копійки.

ЕП в одному з попередніх матеріалів описувала схему, через яку компанія з орбіти Ігоря Коломойського фактично безкоштовно багато років обробляє десяток тисяч гектарів держпідприємства на Дніпропетровщині, і прагне вивести його у свій контроль повністю.

Схема, в організації якої звинувачують Сольського, є розповсюдженою для виведення державних земель у приватне користування. Ба більше, подекуди такий спосіб є абсолютно легальним.

Історію, яку міністру інкримінують в НАБУ, можна умовно поділити на три етапи: виведення державної землі в приватну власність, її приватизація фізособами та надання в оренду агрофірмам.

За даними ЕП, в середині 20 століття земля, яка є предметом злочину, належала одному з артілів (аналог спілки робітників однієї галузі – ЕП) на Сумщині. Згодом артіль був декілька разів реорганізований, змінював форми власності, поки через 50 років не став двома підприємствами у структурі НААН.

Ці процеси мали наслідком те, що прослідкувати підстави для права постійного користування та визначити, на які ділянки воно поширюється, стало досить складно. НААН зі свого боку вважає (а відповідно і НАБУ), що два підприємства зберегли за собою право постійного користування на ділянки. Натомість із заяви Сольського слідує, що такого права могло не бути.

Безоплатна приватизація – одна з найбільш популярних схем виведення землі з державної власності. Вона передбачає, що особи, які мають право отримати від держави безкоштовні паї (наприклад, бійці АТО), оформлюють власність на такі ділянки та передають їх в оренду бізнесу за заниженими цінами.

Схожу справу НАБУ завершило розслідувати на початку 2024 року року, тільки стосується вона земель на Київщині, які належать іншому ДП НААН – "Дмитрівка". Там Держгеокадастр також не визнав правонаступництво права постійного користування держпідприємства, після чого через приватизацію учасниками АТО землі перейшли в оренду до однієї агрофірми.

Зрештою, підозра Сольському зводиться до питання: чи вдасться слідству довести, що державна земля належала на праві постійного користування підприємствам НААН і була відчужена незаконно. І чи буде доведена причетність міністра до цього.

Що буде далі з Сольським

Наразі на Сольського очікує суд, який обере йому запобіжний захід. Дата поки що невідома. Від результату суду залежатиме, чи зможе міністр надалі керувати відомством, поки триватиме досудове розслідування.

Новини про вручення йому підозри з’явилися на тлі чуток про кадрові зміни в уряді, а також ідеї вчергове об’єднати Мінагро з Мінекономіки. ЕП не вдалося підтвердити ані першу, ані другу тези.

Іронічно, що Сольський, який ще будучи депутатом відкривав ринок землі, а в міністерстві виступає за скасування права постійного користування для держпідприємств, нині сам отримав підозру через можливі оборудки з державною землею.

Насправді ж, подібних справ в Україні щонайменше сотні, і це лише ті, про які відомо правоохоронцям. В НАБУ повідомили ЕП, що наразі бюро розслідує 11 кримінальних справ щодо діяльності НААН та її підрозділів. А саме, за такими статтями Кримінального кодексу як шахрайство, привласнення заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, відмивання коштів, зловживання службовим становищем та хабарництво.

Ще 6 справ розслідує Служба безпеки (СБУ). Звіт ТСК з питань розслідування фактів корупції в НААНУ свідчить, що Нацполіція станом на 2023 рік розслідувала 251 кримінальну справу по Академії.

Історія, яку інкримінують міністру Сольському – лише одна з цих сотень розслідуваних. А скоріше таких епізодів, які стосуються державної землі і до яких правоохоронці не дотягнулись – тисячі, якщо не більше.

Як розповідав раніше ЕП ексміністр агрополітики Роман Лещенко, через згаданий механізм безоплатної приватизації за десятки років могло бути виведено до 5 млн гектарів землі в приватну власність. Набувачами в таких випадках на цілком законних підставах були пересічні українці, але часто ділки використовували таких власників як посередників, щоб сконцентрувати землю .

Замість висновку

Отже, справ про виведену в приватні руки державу землю існує чимало. І це питання настільки масове та політично важке, що вимагає нового суспільного консенсусу – кого і яким чином за це карати. Градус проблеми сягнув нового рівня, коли у січні цього року ДБР затримало інвестбанкіра Ігоря Мазепу через "земельну" справу і нібито неправомірне відчуження державної землі.

У відповідь на заяви про тиск на бізнес була створена Рада з питань підтримки підприємництва. Одним з її напрямків роботи – напрацювати зміни до законів, які б захистили право власності бізнесу за набуту в минулому землю.

Як розповідав член Ради підприємців та голова Ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник, це необхідно, адже кримінальні провадження продовжують відкриватися і "кожен інвестор потенційно може стати злочинцем".

З одного боку, потрібен механізм, який дасть бізнесу видихнути.

З іншого боку – усі ці роки хтось шукав обхідні шляхи для виведення державної землі в приватну власність, ймовірно, через домовленості з державними посадовцями, держгеокадастрами, місцевими органами, використовуючи підставних осіб, але більша частина суспільства від того нічого не отримала, тому що набили кишені чиновники.

Тож вирішення цього питання не буде простим.