Made in China больше не пугает: китайские электрокары захватывают украинский рынок

Український ринок автомобілів постійно змінюється та адаптується до нових реалій. Так, під час паливної кризи у 2022 році українці почали активніше пересідати на електрокари.

Популярність електричних авто продовжує зростати, але тепер уже з новими лідерами – китайськими. Вони приваблюють покупців ціною, дизайном та технологічністю, однак мають і недоліки.

Як китайські електрокари заполонили вітчизняний ринок?

Бум китайських авто на українському ринку

Протягом останнього десятиліття кількість електромобілів на українському ринку постійно зростає. Причин багато: економічність, екологічність, слідування світовим трендам, державна політика щодо зменшення авто з двигунами внутрішнього згоряння.

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За даними Інституту дослідження авторинку, лише в березні 2024 року українці придбали 6,3 тис нових та вживаних електромобілів. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Фахівці інституту підрахували, що на початку 2024 року загальна кількість легкових електрокарів в Україні перевищила 96 тис.

"Технологія електромобілів відносно нова, тобто в маси вона потрапила недавно. Технологія розвивається, люди до неї звикають. Люди розуміють, що електромобілі змінюються, у них збільшується запас ходу, зростає їх якість, стає більше зарядних станцій", – каже голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

У лютому 2024 року українці придбали понад 1,5 тис електромобілів китайського походження. Це на 5,8% більше, ніж у січні того ж року, та майже вдвічі більше, ніж у лютому 2022 року.

Дані асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром" фіксують схожу динаміку. Так, за січень-березень 2024 року українці придбали понад 4 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, попит на авто китайського виробництва зріс на 75%.

За перші три місяці 2024 року китайські авто охопили 18% ринку нових легковиків. Найпопулярніші серед нових автівок – Volkswagen, Honda, BYD, Nissan та Geely.

Чому українці обирають китайські електрокари

Основна причина – ціна. За максимум 30 тис дол українці можуть отримати новий електричний кросовер з високим електротехнічним рівнем (ємність акумулятора, запас ходу на одній зарядці). Для порівняння: придбати європейський Volkswagen iD.4 можна за майже 40 тис дол. Причому в цю суму не закладені вартість доставки авто в Україну та розмитнення.

У Китаї електрокари коштують відносно недорого, а в парі з майже "нульовим розмитненням" вони стають чи не найпривабливішими для вітчизняних покупців. Як відомо, з 2018 року в Україні не потрібно платити мито та ПДВ під час розмитнення електроавтомобіля, а лише акцизний збір – 1 євро за 1 кВт ємності акумулятора.

Привезти автомобіль з Китаю "під ключ" пропонують так звані незалежні дилери, тобто неофіційні. На інфографіці нижче – фінальна вартість найпопулярніших марок від одного з таких дилерів.

У пʼятірку найпопулярніших авто також входить гібрид Geely Atlas Pro. Це єдине авто із списку, яке можна купити в Україні в офіційного дистриб'ютора китайського виробника і водночас не можна замовити у "незалежного дилера". Його ціна – від 650 тис грн (16,5 тис дол за курсом НБУ).

Інша причина зростання популярності китайських авто – налагодження логістики з Азії. Якщо раніше це було проблемою, то зараз з’явилися "першопрохідці", які вибудували модель роботи з китайським ринком.

"Ви не купите нову машину, щоб одразу її вивезти з країни. Спочатку її потрібно зареєструвати в Китаї, щоб вона отримала першу реєстрацію. Таким чином вона отримує статус уживаної і після цього може спокійно покинути територію Китаю", – пояснює Бучацький.

Німецький Volkswagen, але Made in China

Раніше в Україні, як і у всьому світі, був поширений стереотип, що китайське – неякісне. Маркування товару надписом Made in China ставило під сумнів доцільність придбання товару, тим паче автомобіля. "Частково це було виправдано, адже окремі китайські марки та моделі ще якихось десять років тому були далеко не еталоном якості, надійності чи краси", – каже Бучацький.

Однак із зміною технологій руйнуються і стереотипи. Наразі українці часто обирають китайський Volkswagen ID.4. Цей електрокар не раз потрапляв у рейтинги найпопулярніших нових легковиків в Україні.

На думку Бучацького, високий попит на це авто спричинений не лише ціною, а й довірою до бренду. Не дивно, що ця німецька марка впевнено лідирує на українському вторинному ринку автомобілів. Це впізнаваний бренд, якому довіряють, а те, що Volkswagen ID.4 зроблений у Китаї, уже не так важливо.

Volkswagen ID.4 не поставляють в Україну через офіційного дистриб’ютора. На сайті імпортера вказано, що низка цих моделей, призначених для іноземних ринків, завозяться в Україну через неофіційні канали.

"Компанія звертає увагу, що ці релоковані моделі Volkswagen ID не були адаптовані до українського ринку та не приведені у відповідність до регуляторних вимог українського законодавства", – попереджають у Volkswagen. Відповідно, на такі авто в Україні не поширюється гарантія. Авторизовані дилери чи сервісні центри, схвалені Volkswagen, не можуть ремонтувати ці електрокари та проводити техобслуговування.

"Крім того, Volkswagen та відповідний офіційний імпортер не можуть забезпечити клієнтам надання оригінальних запчастин для таких релокованих моделей Volkswagen ID (особливо тих, які продаються винятково в Китаї, наприклад, Volkswagen ID.6) через низку регуляторних бар'єрів", – наголошують у компанії.

(Не) очевидні проблеми китайських електрокарів

Перша проблема, про яку попереджає "Volkswagen Україна", – складнощі з обслуговуванням та ремонтом. У країні немає деталей для китайських електрокарів, тому їх потрібно замовляти в Китаї. При цьому час доставки з Піднебесної значно довший порівняно з доставкою замовлення з країн Європейського Союзу.

Тим не менш, за словами голови Інституту дослідження авторинку, у великих містах уже є станції технічного обслуговування, які навчилися "давати раду" китайським електрокарам.

"Якщо подивитися на структуру імпорту машин, ми побачимо пів карти світу. 75% – це країни ЄС, 25-30% – країни Америки. Але ми маємо і Південну Корею, і Китай, і Японію. Повно країн, звідки везуть автомобілі, і наші механіки вже навчилися працювати з більшістю моделей, які в нас є", – каже Бучацький.

Ще один нюанс – проблеми із зарядними портами. Автомобілі, виготовлені для китайського ринку, мають інший стандарт зарядок (інший роз’єм), тому їх власникам доводиться купувати перехідники.