Fitch ухудшил прогноз кредитного рейтинга Нафтогаза

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Кредитное агентство Fitch вслед за суверенным пересмотрело рейтинг НАК "Нафтогаз" и сменило его с положительного на стабильный.

Об этом сообщается на сайте Fitch.

При этом агентство оставило неизменным кредитный рейтинг НАКа на уровне В, отражающий риск дефолта эмитента ценных бумаг в долгосрочной перспективе.

Учитывая, что Нафтогаз является национальной компанией, его кредитный рейтинг связан с рейтингом Украины. Самостоятельная оценка Нафтогаза осталась "В-".

Такой рейтинг отражает нестабильность работы вследствие значительного роста цен на энергоносители, возможность обеспечить внутреннее потребление и возвращать долги в условиях ослабленной экономики, а также валютные риски.

Fitch отмечает, что Нафтогаз владеет активами более 30 млрд грн и 3 млрд грн неиспользованных кредитных средств. Итого, этой суммы достаточно для осуществления выплат по краткосрочному долгу в 16,6 млрд грн, в том числе – 335 млн долларов евробондов в июле 2022 года.

Чтобы рефинансировать евробонды, компания планирует осуществить новый выпуск в первой половине 2022 года.

Также агентство подчеркивает высокие валютные риски, в условиях которых находится Нафтогаз – около 68% долга компании номинировано в долларах, в то время как большая часть доходов получается в гривне.

В решении ухудшить прогноз учли, в частности, нестабильность в результате "постоянного изменения регулируемых тарифов".

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "положительного" на "стабильный", зафиксировав его на уровне "B".