"Нафтогаз": как реформаторы увольняются из-за реформ

Почему увольняется глава государственной "Укргаздобычи", и что происходит внутри НАК "Нафтогаз Украины".

Через два месяца у главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева истекает пятилетний контракт. Подписывать с ним новый договор в Кабмине пока не готовы.

По этому поводу оппоненты Коболева уже потирают руки, но сам СЕО "Нафтогаза" к возможной отставке относится философски. Дело здесь не в том, что теперь у него нет финансовой мотивации работать на государство, а в том, что в жизни НАК намечается затяжная черная полоса.

Уже в 2019 году госкомпания потеряет контроль над газотранспортной системой, а вместе с ней и право распоряжаться 2 млрд долл, которые ежегодно приносит труба.

К этой потере в "Нафтогазе" начали готовиться давно, запустив еще в 2018 году процесс корпоративного реформирования. По плану Коболева, эти изменения должны были повысить доходы компании от других источников, но пока они только создают проблемы.

Разный взгляд на реформирование "Нафтогаза" уже охладил отношения Коболева с его давним соратником Юрием Витренко, а с главой "Укргаздобычи" Олегом Прохоренко дело дошло до увольнения .

В единомышленниках Коболева остался только новый глава газового дивизиона НАК Андрей Фаворов. Правда, ему уже не до корпоративного реформирования "Нафтогаза". По данным источников ЭП, с марта Фаворов будет возглавлять "Укргаздобычу", тем самым закрывая фронт, оголившийся после ухода Прохоренко.

Когда реформы были большими

Последние числа мая 2018 года. Амстердам. В одном из конференц-залов столицы Нидерландов проходит встреча.

Ее организаторы — первые лица НАК "Нафтогаз Украины" Коболев и Витренко, обсуждающие с международными консалтинговыми компаниями, включая McKinsey, и руководителями мировых транснациональных корпораций, например, бывших СЕО группы Rio Tinto, тему корпоративной трансформации.

Через месяц после той встречи у руководства "Нафтогаза" появляется черновик новой управленческой структуры НАК, который Коболев официально презентует в августе 2018 года . На тот момент Витренко остается единомышленником Коболева, но уже осенью выбывает из процесса.

"Витренко настаивал на том, что реорганизацию нужно начинать с распределения ответственности, под которую впоследствии передать полномочия. У Коболева подход зеркальный. Он считал, что сначала нужно перераспределить полномочия и, отталкиваясь от них, — ответственность", — объясняет собеседник ЭП в НАК причины раздора.

Сам Витренко эту ситуацию не комментирует, а в его лагере самоустранение от управленческой реорганизации "Нафтогаза" связывают не с конфликтом, а с добрыми намерениями. "Он отошел в сторону от этого процесса не потому что поссорился с Коболевым, а потому что хотел, чтобы у Коболева получилось", — говорит собеседник ЭП.

Так или иначе, но с того момента их дороги формально разошлись: Витренко сосредоточился на внешних проблемах НАК (отношениях с "Газпромом" и восстановлении контроля над "Укрнафтой"), а Коболев стал в одиночку заниматься управленческой реорганизацией "Нафтогаза".

Коболєв і Вітренко УНІАН

На этом пути основную ставку Коболев сделал на главу "Укргаздобычи" Олега Прохоренко, предложив последнему возглавить тогда еще только создающуюся ключевую управленческую ветвь НАК — " газовый дивизион ".

По данным источников ЭП, Прохоренко с этим предложением согласился, но поставил условие о повышении зарплаты. Логика этого требования строилась на том, что должность главы газового дивизиона подразумевает больше нагрузки и ответственности, чем у главы "Укргаздобычи". Коболев с этим соглашался, но выполнить требование Прохоренко не смог.

"В сентябре 2018 года на набсовет выносился вопрос о пересмотре уровня зарплаты для всего борда "Нафтогаза". Зарплатная сетка подразумевала повышение зарплаты для Коболева с 2 до 8 млн грн в месяц и для Прохоренко — с 1 до 5,3 млн грн в месяц, но решение перенесли, а потом от него вообще отказались", — говорит источник.

По его словам, так получилось из-за нежелания независимых членов набсовета "Нафтогаза" обострять свои отношения с акционером компании Кабмином, который очень болезненно воспринял решение о выплате правлению НАК крупной премии за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Эта ситуация завела отношения Коболева и Прохоренко в тупик. На первых порах глава "Укргаздобычи" решил приостановить свое членство в правлении "Нафтогаза", а недавно выяснилось, что в марте Прохоренко уйдет и из "Укргаздобычи" .

Один в поле воин

В публичной плоскости Коболев и Прохоренко разошлись прилично.

"Мы благодарны Олегу Прохоренко за большую работу, которую он провел в "Укргаздобыче" за три года. Приняв управление компанией в условиях чрезвычайно ограничения ресурсов, Олег не допустил уменьшения добычи газа. Он добился неоспоримого прогресса в обновлении "Укргаздобычи", — цитирует пресс-служба "Нафтогаза" слова Коболева.

Там же приводится и комментарий Прохоренко: "Я благодарю команды "Укргаздобычи" и "Нафтогаза" за тот путь, который мы прошли вместе. Мы изменили тренд добычи газа в Украине с падения к росту, создали рынок сервисных услуг в газодобыче, обновили устаревшую материально-техническую базу, создав предпосылки к увеличению добычи газа в будущем".

Тем не менее, за пресс-релизом остались конфликтные ситуации, возникавшие между командами "Нафтогаза" и "Укргаздобычи" на протяжении последних лет.

Чаще всего напряжения между ними возникали на почве тендерных закупок: НАК часто не соглашался с решениями "Укргаздобычи" при определении победителей конкурсов, считая их заангажированными.

"Дошло до того, что в какой-то момент Прохоренко начали говорить, кого в компании он должен уволить. Так было с Нелли Стельмах (советница главы "Укргаздобычи", покинувшая свой пост в январе 2019 года. — ЭП). При этом право последнего голоса при определении компании-победителя в тендерах перешло от руководства "Укргаздобычи" к правлению "Нафтогаза", — говорит источник ЭП.

Подобные стычки — обычное дело в больших компаниях, однако за время производственных конфликтов команды "Нафтогаза" и "Укргаздобычи" разделились на два противоборствующих лагеря. Теперь, чтобы "склеить" отношения, материнской компании нужно будет зачистить свою "дочку" от людей Прохоренко.

В этом контексте первыми кандидатами "на выход" являются члены правления "Укргаздобычи" Елена Кобец и Вячеслав Чаус. Их уход обеспечит "Нафтогазу" большинство голосов в правлении, которого часто не хватало раньше для принятия правильных, с точки зрения НАК, решений.

Что касается правления "Укргаздобычи", то единственным человеком, которого в этом органе можно считать неформальным представителем "Нафтогаза", является Александр Романюк. В свое время он был коллегой Коболева и Витренко в компании AYA Capital, чье название соответствует заглавным буквам имен людей, стоявших у ее истоков: Андрей, Юрий, Александр.

На этой почве многие предполагали, что наибольшие шансы занять место Прохоренко имеет как раз Романюк. Но Коболев пока к этому не готов: после увольнения Прохоренко, назначенного на 15 марта, временно исполнять обязанности главы правления "Укргаздобычи" будет Андрей Фаворов.

С одной стороны, выбор удачный: за плечами Фаворова несколько лет работы на газовом рынке как совладельца трейдера "ЭРУ". С другой стороны, к кандидатуре Фаворова были вопросы еще месяц назад, когда он стал главой газового дивизиона "Нафтогаза" .

Главная претензия — странные условия его ухода из "ЭРУ". Речь о том, что компании такого типа работают по западным стандартам, подразумевающим выстраивание отношений со своими сотрудниками на базе положения Gardening leave ("Командировка в сад"). Оно подразумевает запрет сотруднику на переход к конкуренту в течение минимум полугода с момента его увольнения.

Это делается для того, чтобы за время вынужденной паузы менеджер утратил инсайдерскую информацию, которую он может использовать в интересах конкурента. В данном случае — в интересах "Нафтогаза" против "ЭРУ", которые соревнуются между собой за крупных покупателей газа.

В этом вопросе Коболев наверняка понимает явное наличие конфликта интересов, но особого выбора нет: скамейка запасных его команды сейчас коротка как никогда.