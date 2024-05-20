В Киеве открыли движение по новому путепроводу на Оболони

В Оболонском районе Киева открыли прямое техническое движение транспорта по новым путепроводам развязки улиц Полярная и Богатырская.

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

"Открыли движение по новому путепроводу на Оболони - проезд по улице Полярной по эстакаде через Богатырскую. Работы на этом важном инфраструктурном объекте начали в июне 2023 года", - заявил он.

Длина путепровода - 125 метров. Отмечается, что строители в сжатые сроки установили опоры путепровода. Смонтировали 72 балки пролетных строений. Обустроили подземный пешеходный переход. Установили современное освещение и обустроили велодорожки.

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"Полностью завершить работы на объекте - открыть движение по съездам с путепровода - планируем до осени этого года. А также отремонтировать подходы к развязке, - участки дороги, в частности на Богатырской. Установить пандусы подземного перехода", - добавил он.

Планируется также установить новые остановки общественного транспорта и осуществить монтаж контактной сети троллейбуса.

Экономическая правда.

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