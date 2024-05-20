Десятки российских нефтяных танкеров месяцами простаивают из-за санкций США

Десятки российских нефтяных танкеров месяцами простаивают после введения санкций Минфином США, что свидетельствует о том, что США способны разрушить цепочку поставок нефти РФ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

С октября 40 судов, участвующих в российской торговле нефтью, были добавлены в санкционный список США за нарушение ценового лимита.

Лишь одно из них, СМП "Приморье", собрало груз с момента включения в список. Если он сможет без проблем разгрузиться, то это может поощрить Россию снова использовать больше судов для торговли.

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Санкции и ограничения цены, наложенные на Россию, критикуют за то, что Москва слишком легко их обходит, учитывая, насколько большими остаются потоки нефти, поступающие из страны. Однако бездействие флота показывает, что когда меры принимаются против отдельных судов, они могут быть эффективными.

Двадцать одно из 40 судов принадлежат российской государственной судоходной компании ПАО "Совкомфлот". Большинство остальных 19 контролируются компанией Hennesea Holdings Ltd., базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Но корабли, попавшие под санкции, составляют небольшую часть теневого флота судов, который был создан с помощью подставных компаний, чтобы обойти ограничения G7 на судоходные услуги.

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Одно из 40 судов было исключено из списка в апреле, что позволило ему пользоваться услугами международного страхования. После исключения из списка судно загрузило груз американской нефти, но остается на якоре у побережья Техаса.

Остальные суда, попавшие под санкции, простаивают и разбросаны по всему миру, согласно данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg.

Восемь танкеров "Совкомфлота" находятся возле российских портов Тихого океана, где некоторые из них находятся уже более пяти месяцев. В Черном море есть еще одно скопление простаивающих танкеров "Совкомфлота", попавших под санкции.

Экономическая правда.