Сэм Бенкман-Фрид признан виновным в многомиллиардном мошенничестве по FTX

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Сэм Бенкман-Фрид был осужден за масштабное мошенничество, что привело к краху его биржи FTX, после месячного судебного разбирательства.

Об этом пишет Bloomberg.

Бенкмана-Фрида признали виновным в семи пунктах обвинения в мошенничестве и заговоре после этого. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из самых серьезных обвинений. Судья назначил дату вынесения приговора в марте.

"Этот вердикт является победой прокурора США Демиана Уильямса из Манхэттена в самом громком уголовном преследовании в криптомире. Это также завершает поразительное падение Банкмана-Фрида с начала 2022 года, когда FTX оценивали в 32 миллиарда долларов, а знаменитости, в частности Том Брейди, Ларри Дэвид и Стеф Карри, получали деньги за то, чтобы побуждать людей торговать цифровой валютой на платформе", – пишет издание.

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Бенкман-Фрид "совершил одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории Америки. Многомиллиардная схема, направленная на то, чтобы сделать его королем криптовалют", – сказал Уильямс после приговора.

Прокуроры заявили, что Бенкмен-Фрид руководил переводом денег клиентов FTX в Alameda Research, аффилированному хедж-фонду, для рискованных инвестиций, политических пожертвований и дорогостоящей недвижимости до того, как обе компании обанкротились в прошлом году.

Юристы Бенкмана-Фрида позиционировали его, как трудолюбивого математика, который добросовестно пытался изменить ситуацию в быстро ухудшавшейся компании в прошлом году.

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Адвокат Бенкмана-Фрида Марк Коэн заявил, что рассмотрит апелляцию: "Мы очень разочарованы результатом. Мистер Бенкман-Фрид утверждает свою невиновность и будет продолжать энергичную борьбу с предъявленными против него обвинениями".

Крипторинки упали после вердикта, но потери в основном были сдержанны. Некоторые сторонники индустрии заявили, что осуждение подчеркивает конец эры рискованных и противоправных действий, указывая на более регулируемое будущее с более широким внедрением цифровых активов.

Другие утверждали, что вердикт подтвердил, что криптовалюта является сектором, разрезанным слабыми сторонами, привлекающими преступников, хакеров и страны-изгои.

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Напомним:

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бенкмана-Фрида и трех других бывших руководителей биржи, чтобы вернуть более 1 млрд долл, которые они, вероятно, незаконно присвоили в месяцы, предшествовавшие краху биржи в прошлом году.

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря 2022 года на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Бенкмана-Фрида американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

В августе 2023 года его отправили в тюрьму после того, как судья отменил его залог, признав, что обвиняемый основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX по меньшей мере дважды манипулировал свидетелями.





