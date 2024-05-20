В Госэнергонадзоре рассказали, как действует мониторинг справедливости применения графиков ограничений
Государственная инспекция энергетического надзора Украины начала мониторинг справедливости применения графиков ограничений.
Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона "Единые новости" и "Суспільного".
По его информации, в первую очередь представители ведомства будут проверять недопущение со стороны облэнерго дискриминации между потребителями и обеспечение максимально возможного равномерного распределения объемов снижения потребления между потребителями. Речь идет об одинаковом времени обесточивания в течение суток.
В случае выявления случаев неравномерного распределения будут приняты меры для равномерного ограничения электроснабжения.
Комментируя состояние украинской энергосистемы, Руслан Слободян отметил, что на сегодня сохраняется стабильно напряженная ситуация.
Глава ведомства подчеркнул, что Правительство прилагает максимальные усилия для того, чтобы найти ресурсы для восстановления энергетики. В частности, недавно на экстренные меры по восстановлению энергетики было дополнительно выделено 7 млрд гривен. Также активно привлекается международная помощь. Один из источников - Фонд поддержки энергетики, где сейчас аккумулировано более 430 млн евро.
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Напомним: Сегодня, 20 мая, в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.