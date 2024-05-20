В Госэнергонадзоре рассказали, как действует мониторинг справедливости применения графиков ограничений

Государственная инспекция энергетического надзора Украины начала мониторинг справедливости применения графиков ограничений.

Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона "Единые новости" и "Суспільного".

По его информации, в первую очередь представители ведомства будут проверять недопущение со стороны облэнерго дискриминации между потребителями и обеспечение максимально возможного равномерного распределения объемов снижения потребления между потребителями. Речь идет об одинаковом времени обесточивания в течение суток.

В случае выявления случаев неравномерного распределения будут приняты меры для равномерного ограничения электроснабжения.

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Комментируя состояние украинской энергосистемы, Руслан Слободян отметил, что на сегодня сохраняется стабильно напряженная ситуация.

Глава ведомства подчеркнул, что Правительство прилагает максимальные усилия для того, чтобы найти ресурсы для восстановления энергетики. В частности, недавно на экстренные меры по восстановлению энергетики было дополнительно выделено 7 млрд гривен. Также активно привлекается международная помощь. Один из источников - Фонд поддержки энергетики, где сейчас аккумулировано более 430 млн евро.

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Напомним: Сегодня, 20 мая, в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.